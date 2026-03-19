La Riserva del Litorale Romano compie 30 anni

Domenica 29 marzo a Ostia un evento aperto ai cittadini tra celebrazione e confronto sul futuro

di Dario Nottola

La Riserva Naturale Statale Litorale Romano festeggia i suoi primi 30 anni di vita – Un pomeriggio di festa e riflessione per celebrare il trentennale della Riserva Naturale Statale Litorale Romano. Ed anche un’occasione per riscoprire i valori paesaggistici, naturalistici e agro produttivi di un territorio esteso 16mila metri quadri tra i Comuni di Roma e Fiumicino.

L’appuntamento, aperto a tutti i cittadini, libero e gratuito, il primo di una serie di incontri che saranno organizzati nel corso dell’anno, si svolgerà domenica 29 marzo, dalle 15 alle 19, presso il Centro visite dell’Oasi Lipu CHM di Ostia. (Largo del Porto di Roma – Parcheggio Porto Turistico, via dell’Idroscalo).

Trent’anni di storia, di impegno, di tutela e di sfide. L’evento, “Una Riserva di bellezza”, è promosso dalle Associazioni che da sempre sono impegnate per la salvaguardia e la valorizzazione di questo territorio: WWF Litorale Romano, Italia Nostra Litorale Romano, Legambiente Litorale Romano, LIPU Ostia Litorale, Cyberia idee in rete e FAI Lazio.

L’obiettivo è duplice: da un lato, festeggiare un traguardo importante, raccontando la straordinaria ricchezza della Riserva, fatta di valori paesaggistici, biodiversità, prodotti agricoli di eccellenza, archeologia e storia; “dall’altro, rivendicare con forza la necessità di una gestione più attenta e partecipata, anche per affrontare le criticità che minacciano questa complessa realtà unitaria, estesa per quasi 16.000 ettari tra i Comuni di Roma e Fiumicino: la Riserva Naturale Statale più grande

d’Italia – il messaggio lanciato dalle associazioni coinvolgendo in un dialogo istituzioni, esperti e cittadini – – Gestire con cura questa complessità è la sfida per un futuro sostenibile”.

Le Associazioni organizzeranno gli altri successivi momenti di approfondimento nel 2026,anno del trentennale, “sui temi cruciali della vita e del futuro della Riserva che necessita di visione, cura e attenzione”.

Saranno presenti Alessandro Polinori, (Presidente LIPU BirdLife Italia), Anna Longo (Presidente Italia Nostra Litorale Romano), Maria Gabriella Villani (Presidente WWF Litorale Laziale), Elisabetta Studer (Presidente Circolo Legambiente Litorale Romano), Cristina Imbroglini (Delegata FAI Lazio). Parteciperanno Franco Tassi, Paolo Maddalena, Massimiliano Mattiuzzo, Hilda Girardet, Giulio Cederna, Luca Bragalli, Giulio Ielardi, Elisabetta Mitrovic, Antonella Arcangeli, Guido Baldi.

L’appuntamento è un invito aperto a tutti coloro che hanno a cuore le sorti di questo straordinario scrigno di Natura e di Storia, a pochi chilometri da Roma. Un’occasione per incontrarsi, confrontarsi e rinnovare l’impegno collettivo per la difesa, la valorizzazione e la corretta fruizione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.