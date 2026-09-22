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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 22 Settembre 2026

Hai scelto la stoffa? Hai comprato la carta da modello? Hai qualche abito vintage da rimodernare?

Se sei pronta ricordati che a Fiumicino ci sono corsi professionali per imparare l’arte del “Taglio e Cucito”

 

Le lezioni sono tenute da docenti professioniste. Ci si può inserire nel gruppo in qualsiasi momento

 

I corsi sono rivolti a tutte le persone che vogliono iniziare a muoversi nel mondo creativo della moda e della sartoria per imparare a realizzare, con il proprio stile, semplici ed esclusivi capi d’abbigliamento su misura, partendo dalla costruzione del cartamodello.

 

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di mettere in prova un capo per correggere eventuali difetti, apportare modifiche ed eseguire riparazioni su capi già realizzati. Ed una cosa molto importante è quella del “vintage”, cioè far tornare di moda i vecchi abiti.

 

Per partecipare alle lezioni ricordati di portare
– 1 taglio di stoffa
– Aghi, spilli e gesso per stoffa
– 1 foglio di carta da modello
– Matita
– Centimetro per sarta

 

Per informazioni:

  • email info@fiumicino-online.it
  • MariaGrazia cell. 347.9984706
  • Facebook

 

 

 

 

 

 

 

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Tags
Corso Taglio e Cucito MariaGrazia scuola di taglio e cucito
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