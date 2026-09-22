San Ippolito, la festa torna alle origini: due giorni all’Episcopio di Porto

Visite guidate, stand gastronomici e musica il 3 e 4 ottobre. Il 5 la celebrazione solenne e la processione a Isola Sacra con il vescovo Gianrico Ruzza

di Dario Nottola

I festeggiamenti cittadini in onore di San Ippolito Martire, patrono del Comune di Fiumicino, tornano alle “origini”. L’Episcopio di Porto, lungo la via Portuense, almeno per i primi due giorni, sarà infatti nuovamente al centro delle iniziative, come avveniva nei primi anni delle celebrazioni organizzate dal Comitato festeggiamenti San Ippolito negli anni Novanta.

Protagonista dell’iniziativa è la Pro Loco di Fiumicino, il cui direttivo ha scelto di festeggiare il patrono con due giornate, sabato 3 e domenica 4 ottobre, proprio negli spazi dell’Episcopio di Porto.

Nel corso delle due giornate sono previste visite guidate al palazzo vescovile, la Santa Messa alle ore 18, stand gastronomici dove sarà possibile degustare frittura di pesce e, in chiusura, spettacoli di intrattenimento a cura di MTDA. Un’attenzione particolare sarà riservata anche alla mobilità sostenibile: a chi raggiungerà Porto in bicicletta, la Pro Loco offrirà una bevanda.

Una festa semplice, dunque, ma fortemente legata alla storia e all’identità del territorio. L’occasione, nelle intenzioni della Pro Loco, servirà anche a valorizzare e far conoscere maggiormente l’Episcopio, un luogo che in futuro potrebbe ospitare altre iniziative, in accordo con il parroco e con la Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, alla quale è affidata la cura pastorale anche di altre tre parrocchie di Fiumicino, oltre alla Chiesa del Crocifisso.

Lunedì 5 ottobre sarà invece la giornata dedicata alla tradizionale celebrazione di San Ippolito, che interesserà la Basilica paleocristiana del Santo e il sagrato della parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, a Isola Sacra. Ulteriori dettagli sull’evento saranno diffusi nei prossimi giorni.

Il rito avrà inizio nel pomeriggio presso la Basilica paleocristiana di San Ippolito, in via Col Moschin, all’angolo con via Redipuglia, alla presenza delle autorità civili e militari e della cittadinanza. A presiederlo sarà il vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina, Gianrico Ruzza.

Al termine della celebrazione presso la Basilica avrà inizio la tradizionale processione con le reliquie del Santo. Il corteo si snoderà lungo via Redipuglia per poi raggiungere il sagrato della parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, dove sarà celebrata all’aperto la Santa Messa presieduta dal vescovo.

Quella per San Ippolito è una devozione che si tramanda da circa 18 secoli. Martire del III secolo, Ippolito fu il primo vescovo dell’antica diocesi di Porto, la città sorta e sviluppatasi alla foce del Tevere attorno al porto imperiale di Claudio, nell’area dell’odierna Fiumicino.

Il programma

Il triduo in onore di San Ippolito prenderà il via con la Santa Messa per le famiglie alle ore 18 nei giorni 2, 3 e 4 ottobre.

Le visite guidate agli ambienti interni dell’Episcopio sono in programma:

3 ottobre: dalle ore 11 alle 12 e dalle ore 16 alle 17

4 ottobre: dalle ore 16 alle 17

Nel corso delle giornate saranno inoltre aperti gli stand gastronomici, con frittura di pesce, patatine fritte, acqua e vino. Per chi raggiungerà l’Episcopio in bicicletta, la bevanda sarà offerta.

L’intrattenimento musicale a cura di MTDA avrà inizio alle ore 21 nelle serate del 3 e 4 ottobre.