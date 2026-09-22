Un murales per dare il benvenuto nel cuore di Fiumicino

Trasformiamo il muro della palazzina d’ingresso al centro storico in un’opera d’arte: da superficie imbrattata a vero biglietto da visita della città

Gentile Direttore, vorrei affidare alle pagine del suo giornale Fiumicino Online, una proposta semplice, ma che potrebbe contribuire concretamente a rendere più bella, curata e accogliente la nostra città.

Mi riferisco al muro della palazzina posta all’ingresso del centro storico di Fiumicino, uno spazio che, proprio per la sua posizione, dovrebbe rappresentare un vero e proprio biglietto da visita per cittadini, visitatori e turisti.

Oggi, purtroppo, quella superficie viene spesso utilizzata per scritte, scarabocchi e imbrattamenti che certamente non valorizzano l’immagine della città. E allora perché non trasformare quello che oggi appare come un problema in una bella opportunità?

L’Amministrazione comunale potrebbe promuovere la realizzazione di un grande murales artistico, affidandolo magari ad artisti del territorio o attraverso un concorso di idee aperto ai giovani. Un’opera capace di raccontare Fiumicino, il suo mare, il Tevere, la pesca, la sua storia, le sue tradizioni e la sua identità.

La street art, quando nasce da un progetto pensato e condiviso, può riqualificare uno spazio urbano, renderlo riconoscibile e diventare persino un punto di attrazione. Quel muro potrebbe finalmente smettere di essere una superficie continuamente imbrattata e diventare qualcosa di cui essere orgogliosi.

Sarebbe inoltre un segnale importante: dimostrare che alla mancanza di rispetto per gli spazi pubblici si può rispondere non soltanto cancellando le scritte, ma creando bellezza.

Per questo vorrei rivolgere un invito all’Amministrazione comunale di Fiumicino: prendiamo in considerazione questa idea e facciamolo presto. Non servono necessariamente grandi opere per migliorare l’immagine di una città. A volte basta intervenire nel posto giusto, con una buona idea e con la volontà di realizzarla.

L’ingresso al nostro centro storico merita attenzione, decoro e bellezza. Trasformiamo quel muro in un simbolo di Fiumicino e in un vero benvenuto per chi entra nel cuore della nostra città.

Lettera inviata da: MariaGrazia D.

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