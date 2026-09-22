“Destinazione Sapere”, a Roma il viaggio d’istruzione diventa esperienza educativa

Primatour e Treccani Esperienze riuniscono docenti e dirigenti per tre giorni di formazione, visite e confronto: al centro nuovi itinerari didattici, FSL e regole per l’affidamento dei viaggi scolastici

Si è conclusa a Roma l’edizione 2026 di “Destinazione Sapere”, il progetto promosso da Primatour e Treccani Esperienze dedicato al mondo della scuola e alla progettazione di nuovi viaggi di istruzione per gli studenti.

Tre giornate, dal 18 al 20 settembre, che hanno coinvolto decine di docenti e dirigenti scolastici, invitati a vivere direttamente alcune delle esperienze che Primatour e Treccani Esperienze propongono agli istituti scolastici. Un’occasione per conoscere itinerari e attività non soltanto attraverso la loro descrizione, ma sperimentandoli in prima persona.

“La didattica diversamente” è stata la sintesi dell’iniziativa: un modo differente di concepire il viaggio di istruzione: una vera esperienza educativa, capace di lasciare nella memoria emozioni, conoscenze e strumenti per interpretare ciò che si vede e si vive.

Durante le tre giornate i partecipanti hanno avuto modo di visitare alcuni dei luoghi e degli spazi individuati per gli itinerari dedicati agli studenti e di confrontarsi direttamente con i promotori del progetto.

Tra le mète del viaggio il ‘Forof’ ai Fori Imperiali, i Musei capitolini, il Teatro di Villa Torlonia, Palazzo Mattei di Paganica e la Biblioteca Treccani, fino alla location del convegno di sabato 19 settembre, ‘The Social Hub’, un luogo di ospitalità, incontro e meeting perfetto per accogliere i protagonisti di questo viaggio ‘test’.

L’obiettivo è stato anche quello di raccogliere idee, esigenze e proposte provenienti direttamente dal mondo della scuola, per contribuire alla costruzione dei futuri itinerari di Primatour e Treccani Esperienze, in collaborazione con l’Associazione Conoscere X Crescere.

Il confronto con i docenti e i dirigenti ha rappresentato quindi uno degli elementi centrali di “Destinazione Sapere”: ascoltare chi quotidianamente vive la scuola significa infatti poter progettare esperienze sempre più coerenti con le esigenze didattiche degli istituti e con le nuove modalità di apprendimento degli studenti.

Formazione e nuove regole per i viaggi di istruzione. L’ing. Schember fa chiarezza e sollecita prof e dirigenti: “Parola chiave programmazione”

Nel corso del meeting formativo, l’ing. Mario Schember ha affrontato il tema delle procedure di affidamento dei viaggi di istruzione, contribuendo a fare maggiore chiarezza sugli aspetti operativi e normativi che interessano le scuole e sugli scenari legati alla nuova centralità di CONSIP.

L’Ing. Schember ha approfondito il tema ‘caldo’ delle norme specifiche, una guida operativa sull’affidamento dei viaggi d’istruzione. Un focus, durante il convegno di sabato 19 settembre presso The Social Hub, teso all’arricchimento della formazione e a fornire il supporto tecnico alle scuole, alle segreterie scolastiche e a tutte le figure che dovranno programmare i viaggi didattici e che devono conoscere le novità sulle regole attuali per orientarsi in un ambito nel quale corrette procedure, progettazione e qualità dell’offerta devono necessariamente camminare insieme.

“Nonostante i paletti normativi – ha spiegato l’Ing. Schember – i viaggi d’istruzione sono raggiungibili per qualsiasi istituto, ci vogliono soltanto attenzione ai particolari, come nella gestione di bilanci e risorse, avere precisione nell’esplicare gli obiettivi attesi dalle iniziative proposte e progettare le iniziative in un tempo adeguato alla burocrazia da evadere. Dunque la parola chiave è ‘programmazione’”.

Il 19 settembre, presso The Social Hub, i relatori hanno inoltre affrontato il tema delle nuove opportunità per le scuole legate ai progetti FSL – Formazione-Scuola-Lavoro, con un approfondimento sulle possibilità di costruire percorsi capaci di integrare esperienza, orientamento e formazione, come ha sottolineato l’intervento dell’Associazione partner Conoscere X Crescere.

Un progetto costruito insieme alla scuola. Dall’esperienza al futuro: formazione e sbocchi professionali

A completare le tre giornate è stata la presentazione delle aziende partner che collaborano alla realizzazione delle iniziative e degli itinerari proposti da Primatour e Treccani Esperienze, mostrando concretamente la rete di competenze e professionalità che rende possibile trasformare un progetto didattico in un’esperienza sul campo.

A presentarsi alla platea nella sala del The Social Hub tante aziende partner, come: 22 VNTD – Moda, tessile e sostenibilità, EGOMNIA – AI Intelligenza Artificiale, EDUGUARD – Assicurazione, ADAMAS SCIENZA – scienza e tecnologia, FRETCHA – marketing, public speaking e podcast. Tutte realtà innovative e riconosciute, capaci di trasferire il giusto know-how ai giovani per divenire professionisti del futuro.

I Viaggi d’Istruzione Primatour: da oltre 30 anni al servizio della cultura e della formazione-scuola-lavoro

Ad organizzare i tre giorni e ad accompagnare insegnanti e dirigenti nel percorso unico creato insieme a Treccani Esperienze, il dott. Simone Schiavoni, Direttore commerciale Primatour Italia – Tour Operator, che ogni anno apporta nuove idee strategiche per i viaggi d’istruzione, mettendo all’attenzione degli istituti progetti e itinerari che possano includere tutti, accessibili in ogni senso.

Il Direttore Schiavoni ha dichiarato: “Ringrazio tutte e tutti i professori e i dirigenti che hanno partecipato a questi tre giorni a Roma, nei quali hanno potuto vivere le esperienze di uno degli itinerari dei viaggi d’istruzione, ‘Ascoltando Roma’, che Primatour con Treccani Esperienze e gli altri partner ha organizzato per far comprendere in modo diretto e concreto a chi deciderà se portare gli studenti in viaggio, cosa aspettarsi e cosa proporre alle famiglie. Le nostre visite nei luoghi più interessanti hanno il supporto di Treccani Esperienze che con i suoi narratori garantisce la conoscenza profonda degli argomenti trattati e la memorabilità delle esperienze che vivranno gli studenti. Ricordiamo ai professori e ai dirigenti che, come abbiamo spiegato durante il convegno di formazione, siamo e saremo sempre presenti per supportare le scuole nel districarsi tra le norme, mettendoci a disposizione per creare insieme le condizioni che permettano a tutti di accedere ai viaggi d’istruzione, fondamentali nella didattica e per instaurare relazioni sociali di valore”.

Tutte le esperienze di viaggio di Primatour con Treccani Esperienze sono consultabili sul sito del tour operator: Primatour.it