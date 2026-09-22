Aeroporto, l’attesa si mette in movimento: nei terminal arriva “Move and Fly”

Fitness, minigolf e yoga prima del decollo: il progetto di ASI e Aeroporti di Roma porta sport e benessere nelle aree partenze del T1 e T3

di Fernanda De Nitto

E’ stato presentato presso l’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino il progetto “Move and Fly”, nato con l’obiettivo di trasformare il tempo di attesa, prima della partenza di un volo, in un’occasione di svago e di benessere. L’iniziativa promossa da ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, insieme con Aeroporti di Roma, nasce con l’obiettivo di portare lo sport in uno dei luoghi simbolo del viaggio e di incontro tra persone.

Nella prima fase sperimentale delle attività sono state installate due aree, una dedicata al fitness e l’altra al minigolf, presenti presso le zone partenze dei terminal T1 e T3. In ogni postazione saranno presenti degli istruttori qualificati, con padronanza della lingua inglese, che guideranno i viaggiatori nelle varie esperienze. Presso le diverse aree potranno interagire anche i più piccoli proponendo delle attività alternative dinamiche volte a favorire l’interazione con i coetanei in un ambiente fortemente interculturale.

Nella mattinata di presentazione, tenutasi alla presenza dell’Amministrazione Delegato di Adr, Marco Troncone, del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini e del Presidente di ASI, Claudio Barbaro, si è svolta una dimostrazione pratica di yoga, quale scienza del benessere psicofisico, dove gli istruttori hanno illustrato ai presenti alcuni delle posizioni più conosciute, tra cui il saluto al sole. I presenti ed i passeggeri hanno avuto da subito l’opportunità di provare le attività sportive proposte, tra curiosità e partecipazione.

“Waiting is Energy” è il messaggio che accompagna l’identità visiva di “Move and Fly”, nato per offrire diverse opportunità ed attività all’interno dello scalo, che consentano di cambiare prospettiva sull’attesa, dove anche poco tempo può divenire un’opportunità per muoversi, incontrarsi e praticare sport. Con Move and Fly il viaggio inizia prima ancora di salire a bordo.

“Al centro di ‘Move and Fly’ c’è una visione precisa: l’aeroporto è il simbolo del viaggio, lo sport è il simbolo del movimento. Unire questi due mondi significa offrire ai passeggeri un modo nuovo di vivere l’attesa, stimolando l’attività fisica in un contesto tradizionalmente sedentario e favorendo benessere, socialità e condivisione” ha spiegato il Presidente di ASI Claudio Barbaro.

“Un grande hub globale come Roma Fiumicino è oggi sempre più chiamato a offrire ai passeggeri un’esperienza che vada oltre la dimensione del viaggio e sappia valorizzare ogni momento trascorso in aeroporto – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di ADR, Marco Troncone – Portare lo sport nei terminal insieme ad ASI significa dare ancora più qualità al tempo dell’attesa, introducendo per la prima volta una nuova opportunità di benessere coerente con la nostra visione di uno scalo attento alle migliaia di viaggiatori che vi transitano ogni giorno“.

“L’inaugurazione del progetto Move and Fly va ad arricchire un percorso importante promosso da parte di Aeroporti di Roma, ampliando i servizi offerti a tutti i passeggeri. Questa iniziativa nel segno dello sport rappresenta un segnale importante, dove lo stesso sport diviene ambasciatore, non solo del viaggio ma del benessere psicofisico – è quanto ha affermato il Sindaco Mario Baccini – Move and Fly interpreta una visione che condividiamo, al fine di rendere lo sport accessibile e vicino alle persone. E’ quello che come amministrazione comunale stiamo facendo, dato che Fiumicino sta investendo nello sport come strumento di benessere e socialità. Lo dimostrano i numerosi interventi che stiamo portando avanti sul territorio: dal Pala Fersini al Cetorelli, al Polo Natatorio, fino alla riqualificazione della pista di pattinaggio e alla realizzazione di una struttura dedicata al tiro con l’arco. Vogliamo centri sportivi all’avanguardia, in grado di ospitare anche competizioni di alto livello, ampliando i confini dell’offerta sportiva locale. Questa visione riguarda anche gli spazi pubblici: i nuovi progetti per i parchi prevedono infatti aree dedicate allo sport e all’attività fisica all’aperto” ha concluso il Primo cittadino