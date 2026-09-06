“Da Coso” cambia volto: nuova veste per il bar diventato punto di riferimento a Fiumicino

Quindici anni di attività, locali completamente rinnovati e nuovi progetti all’orizzonte. Simone e Michela raccontano il presente e il futuro di un bar dove i clienti sono prima di tutto amici

di Fernanda De Nitto

Il Bar “Da Coso” è divenuto negli anni un punto di riferimento per tante famiglie del territorio, che trovano nell’accogliente struttura di Via delle Meduse, 174, il luogo ideale per i loro momenti conviviali, dalla colazione agli aperitivi.

I proprietari hanno approfittato della pausa estiva per rinnovare completamente i locali, dando alla struttura una nuova immagine, con ambienti luminosi, curati e ricchi di ogni comfort.

Simone ci ha accompagnato alla scoperta della struttura di Fiumicino, che con orgoglio e passione gestisce insieme alla sorella Michela ormai da quindici anni.

Quali sono le principali novità che i clienti troveranno al Bar “Da Coso”?

“Tutto il bar è stato completamente rinnovato e anche il bancone ha subito una profonda trasformazione, divenendo un ambiente dal curato stile moderno. Ovviamente, quello che non cambia è l’attenzione nei confronti di tutti i clienti e la qualità dei prodotti proposti, a partire dalla scelta del caffè e della pasticceria. Nel bar completamente rinnovato i nostri clienti troveranno, invece, invariata l’attenzione riservata a loro, soprattutto nella coccola del mattino”.

Quali sono le caratteristiche della vostra struttura e in cosa vi distinguete?

“I nostri clienti per noi sono famiglia, sono amici affezionati che hanno piacere di trascorrere qualche gradevole momento tra un cappuccino, un caffè o una brioche. La gente ci vuole bene per la nostra semplicità, per la qualità e la varietà dei prodotti proposti, dalla gastronomia alle bevande, adatti a tutti i gusti e alle diverse necessità alimentari. Il nostro bar negli anni è divenuto veramente un punto di riferimento per la città, per tante famiglie che cercano originalità e attenzione. Io, proprio per garantire tale professionalità, ho ottenuto diversi attestati e partecipato a numerosi corsi. Da noi, ad esempio, il cappuccino è sempre artistico”.

Come e quando è nato il Bar “Da Coso”?

“Il bar è stato aperto nel 2011, dapprima come franchising, poi è divenuto una struttura indipendente gestita unicamente da me e da mia sorella, grazie anche all’aiuto di diversi collaboratori. A febbraio abbiamo festeggiato i nostri primi quindici anni di attività, che sono stati molto intensi, a volte anche difficili, soprattutto durante il periodo del Covid, ma nulla ci ha mai scoraggiato. Abbiamo sentito oggi il bisogno di dare un tocco nuovo di originalità, freschezza e accoglienza a tutti gli ambienti”.

Da dove è nata l’idea di chiamarsi “Da Coso”?

“È abitudine, soprattutto romana, quella di rivolgersi alle persone chiamandole ‘coso’ e da qui è stato deciso il nome del nostro bar, visto che spesso i clienti associavano questo appellativo alla nostra struttura, un pò in forma giocosa e divertente e un pò proprio per consuetudine. Ormai il nome, nella sua paradossale genericità, ha assunto anch’esso un ruolo importante nella storia del bar”.

Ci sono delle novità in programma per il Bar?

“La nostra struttura è aperta tutti i giorni fino alle ore 14.30, ma a breve abbiamo intenzione, una volta a settimana, di creare degli eventi pomeridiani con aperitivi e apericene, magari accompagnati da buona musica. Abbiamo poi la possibilità di mettere a disposizione dei nostri clienti la sala esterna, anch’essa ristrutturata, per eventi aziendali, feste e iniziative”.

Il Bar “Da Coso” si prepara così a iniziare una nuova fase della propria storia, mantenendo intatta quella familiarità che in quindici anni ne ha fatto un punto di riferimento per tanti cittadini di Fiumicino. Una veste completamente rinnovata, dunque, ma con la stessa attenzione di sempre per qualità, accoglienza e rapporto con i clienti.