Incendio sulla Via Portuense, vigile del fuoco intossicato durante le operazioni di spegnimento

Le fiamme hanno interessato sterpaglie e rifiuti nei pressi della Fiera di Roma. Strada parzialmente chiusa, il pompiere trasportato in codice giallo al Sant’Eugenio

di Fernanda De Nitto

Nel primo pomeriggio un incendio ha interessato una vasta area verde a ridosso della Via Portuense, nei pressi della Fiera di Roma.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco delle squadre AB/34 di Fiumicino e 4/A della Pisana. Ci sono volute circa due ore per spegnere completamente le fiamme che hanno interessato diverse sterpaglie, ormai aride dall’estremo caldo, ed alcuni materiali di vario genere, compresi rifiuti e materiali di risulta.

Presenti, insieme ai pompieri, la Protezione Civile e la Polizia Locale di Roma Capitale, che si è occupata della gestione viaria dell’arteria interessata dal rogo, chiusa parzialmente al momento dell’intervento.

Nell’incendio è rimasto intossicato un Vigili del Fuoco della squadra AB/34, che si è purtroppo sentito male a causa dell’intenso fumo che ha respirato durante le operazioni di spegnimento e delle alte temperature. Il pompiere è stato trasportato d’urgenza, in codice giallo, presso l’Ospedale S. Eugenio di Roma. Le sue condizioni risultano stabili ma rimarrà sotto osservazione per alcune ore.

I Vigili del Fuoco hanno portato a termine le operazioni di spegnimento delle fiamme e bonificato l’intera area.

Notizia in aggiornamento