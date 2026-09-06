La Formula 1 del mare arriva sul litorale: Baccini a Valencia prepara Fiumicino al SailGP

Catamarani a oltre 100 km/h, tredici nazioni e migliaia di spettatori: nel settembre 2027 Ostia ospiterà il grande show internazionale della vela. Fiumicino avrà un ruolo operativo nell’accoglienza dei team

di Dario Nottola

Trasferta operativa a Valencia per il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini: la città spagnola ieri ed oggi sta ospitando una tappa del Sail GP, che a settembre 2027 approderà ad Ostia e Fiumicino per uno spettacolo unico al mondo.

Avete infatti mai visto un catamarano volare sull’acqua a oltre 100 km/h? Il litorale romano sarà il teatro naturale per assistere all’evento dal vivo dalla riva. SailGP ha scelto la città valenciana come sede del Gran Premio di Spagna fino al 2028 e la prima edizione sta offrendo uno spettacolo indimenticabile. Il Rolex SailGP Championship è il campionato internazionale di vela ad alta velocità più spettacolare del mondo. I team gareggiano su identici catamarani F50, macchine dotate di foil, ali idrodinamiche che sollevano letteralmente lo scafo sopra l’acqua, consentendo di superare i 100 km/h sulla superficie del mare.

Ad ogni Gran Premio partecipano tredici squadre provenienti da tredici Paesi: Australia, Canada, Danimarca, Spagna, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Italia, Nuova Zelanda, Svezia, Svizzera, Germania e Brasile. Le regate sono brevi, intense e si disputano molto vicino alla costa, regalando uno spettacolo perfetto per il pubblico.

Per la prima volta a Roma, nel 2027, il Sail Gp, competizione velica per nazioni tra le più importanti al mondo, una sorta di Formula 1 del mare, sarà sul suo litorale: qui si terrà la tappa dell’11 e 12 settembre 2027, ma l’evento si ripeterà anche nel 2028 e nel 2029, frutto di una partnership triennale con Roma Capitale e la Regione Lazio.

La competizione si svolgerà in un Race Stadium dedicato, che sarà allestito presso il Porto Turistico di Roma, a Ostia, e lungo il lungomare limitrofo. Anche Fiumicino avrà un ruolo operativo ed il sindaco Baccini, assieme al Direttore del Porto turistico di Roma, Alessandro Mei, ha voluto vedere da vicino gli aspetti tecnici da preparare.

Sarà la terza occasione in cui il Sail Gp approda in Italia dopo le tappe di Taranto nel 2021 e nel 2023. Sulla spiaggia di Ostia. verrà provvisoriamente montata una tribuna di circa 10mila posti, che poi sarà rimossa alla fine dell’evento, mentre ai cittadini di Ostia resterà una spiaggia riqualificata di 16.500 mq.

“In questi giorni sono a Valencia per seguire da vicino l’organizzazione del SailGP e capire come una grande competizione internazionale possa diventare anche un’occasione di sviluppo, promozione e crescita per un territorio – spiega Baccini – Non sono qui soltanto per assistere a uno spettacolo straordinario sul mare. Sono qui soprattutto per studiare un modello“.

“Il prossimo anno – aggiunge – Fiumicino sarà chiamata a fare la sua parte nell’ospitalità dei team. È una sfida importante, che dobbiamo affrontare con serietà e con una visione precisa: utilizzare i grandi eventi per creare opportunità che rimangano alla città anche dopo che l’evento è terminato“.

“Fiumicino ha tutto per giocare questa partita – rimarca – Abbiamo 24 chilometri di costa, il mare, il Tevere, l’aeroporto internazionale, la cantieristica, la pesca, la nautica, la ristorazione e una posizione unica alle porte di Roma. Per troppo tempo questi elementi sono stati considerati separatamente. La nostra sfida è metterli a sistema. Il mare non può essere soltanto il nostro confine. Deve diventare sempre di più una delle nostre grandi infrastrutture di sviluppo”.

“SailGP può rappresentare una straordinaria vetrina internazionale, ma ciò che mi interessa ancora di più è quello che possiamo costruire intorno a questa esperienza: economia del mare, turismo, nautica, formazione, sport, occupazione e nuove opportunità per le nostre imprese. Essere qui significa anche questo: guardare, studiare, confrontarsi, capire cosa funziona e cosa possiamo fare meglio. Perché amministrare non significa aspettare che il futuro arrivi. Significa prepararsi per tempo a governarlo. E il futuro di Fiumicino passa anche dal mare” conclude il Primo cittadino