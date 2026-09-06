Musica nella natura, Villa Guglielmi fa il pieno: “Un’esperienza da ripetere”

Più di 200 spettatori per il pianoforte di Emanuele Fioretti al tramonto, tra Beatles, Nirvana, Baglioni, jazz e colonne sonore nel cuore della pineta

di Dario Nottola

Un’iniziativa da ripetere e da ampliare. Ha riscosso grande apprezzamento, con oltre 200 presenze, il concerto ieri per “Pianoforte solo”, immerso nella pineta di Villa Guglielmi, con le luci del tramonto a fare da scenografia naturale. Sul “palco” naturale il Maestro Emanuele Fioretti che, per un’ora, ha fatto si che musica e natura si incontrassero per festeggiare insieme i 30 anni della Riserva del Litorale Romano.

La proposta musicale, tra gli applausi dei presenti, ha spaziato tra brani classici e attuali, con medley, in modo da abbracciare il maggior numero di gusti musicali possibile: proposte jazz e blues intervallate da variazioni pop rock come Michael Jackson, Beatles, Nirvana, Claudio Baglioni fino a colonne sonore come Interstellar di Hans Zimmer. Coinvolto il pubblico, con alcuni passaggi canori ed interazioni con natura come lo stropicciare delle foglie per ricreare il suono della pioggia

I presenti, tra i quali molti giovanissimi, con il pianoforte circondato da lumini, si è quindi lasciato avvolgere dal verde della pineta e dai colori del tramonto, per vivere il concerto nel modo più naturale possibile.

L’evento, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, ha visto la collaborazione del Teatro Traiano – Scuola d’Arte, ArteMatica e Thru Ballet. Presenti, tra gli altri, l’assessore all’Ambiente Stefano Costa, il consigliere comunale Federica Cerulli, il Dirigente d’Area Ambiente, Paolo Roccetti, i consiglieri Alessandro De Vincentis e Agostino Prete.