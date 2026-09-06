Incendio all’Isola Sacra, Baccini ringrazia soccorritori e volontari

“Per tre giorni hanno convissuto con preoccupazione e disagi. La presenza sul territorio e la collaborazione fanno la differenza”

Un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini impegnati sul campo durante l’incendio che ha interessato l’Isola Sacra e un pensiero rivolto alle famiglie che, per tre giorni, hanno dovuto fare i conti con preoccupazioni e disagi. È quanto espresso dal sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, al termine delle operazioni legate all’emergenza.

“A tutte le donne e gli uomini che hanno operato sul campo durante l’incendio all’Isola Sacra va il mio ringraziamento per l’impegno, la disponibilità e il lavoro svolto a tutela dei cittadini”, ha dichiarato il primo cittadino.

Baccini ha voluto ricordare tutte le forze e le realtà impegnate nelle attività di intervento e assistenza: Vigili del Fuoco, Misericordia di Fiumicino, Polizia Locale di Fiumicino, Polizia di Stato, ARES 118, volontari dell’ANVVFC Castel di Guido ODV, Protezione Civile Regionale e tutti i volontari intervenuti durante l’emergenza.

Il sindaco ha quindi rivolto la propria attenzione ai residenti delle zone interessate dall’incendio e, in particolare, a quanti sono stati costretti ad allontanarsi temporaneamente dalle proprie case per motivi di sicurezza.

“Il mio pensiero va inoltre – ha sottolineato Baccini – alle famiglie che per tre giorni hanno dovuto convivere con la preoccupazione e i disagi provocati dall’incendio, e in particolare a coloro che, per ragioni di sicurezza, hanno dovuto temporaneamente lasciare le proprie abitazioni”.

L’emergenza, secondo il primo cittadino, ha confermato ancora una volta l’importanza del coordinamento tra istituzioni, forze operative e volontariato.

“In momenti come questi, la presenza sul territorio, l’operatività della macchina amministrativa e la collaborazione di chi interviene fanno la differenza”, ha concluso il sindaco