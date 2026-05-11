Vuoi capire davvero l’Intelligenza Artificiale? Arriva il corso gratuito aperto a giovani e adulti

La cooperativa Four Win lancia un percorso online di 8 ore per scoprire strumenti, opportunità e potenzialità dell’AI: partecipazione gratuita con posti limitati

La neonata cooperativa Four Win ha organizzato un corso gratuito di alfabetizzazione e familiarizzazione per imparare a conoscere e utilizzare l’intelligenza artificiale. Divenuto ormai strumento necessario e diffuso, il corso sarà rivolto a giovani ed adulti che vi vogliano partecipare.

Le lezioni saranno tenute online dalle ore 17 alle ore 19 nei giorni 19, 21, 26 e 28 maggio 2026, per un totale di 8 ore. Scopo del corso è avvicinare in modo corretto gli utenti a questo nuovo potente strumento tecnologico per conoscerne le enormi potenzialità.

Una delle missioni della neonata cooperativa è proprio quella di rendere la formazione, la cultura a 360 gradi, fruibile a tutti.

“Tramite la cultura si può rendere migliore il mondo e si può progredire – ci racconta Emanuela Battistello Presidente di Four Win – Abbiamo in cantiere diverse iniziative che di volta in volta proporremo. I posti saranno limitati per garantire maggiore qualità didattica. Ci aspettiamo partecipazione”.

Contatti per informazioni e iscrizioni: 351 4343001 — 349 7355024 -presidente@fourwin.it