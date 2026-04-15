Romics 36, un successo internazionale tra Fumetto, Animazione, Cinema e Games

Oltre 450 espositori, 300 eventi e migliaia di visitatori a Fiera Roma: la manifestazione si conferma punto di riferimento per l’industria creativa

La 36^ edizione di Romics – Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, appena conclusa, ha registrato un grande successo di pubblico, accogliendo i visitatori dal 9 al 12 aprile nei 5 padiglioni di Fiera Roma, su oltre 70.000 mq di spazi espositivi, con più di 450 espositori nazionali e internazionali.

Romics si conferma una fiera internazionale certificata da ISFCERT, ente riconosciuto da Accredia, e un punto di riferimento per creativi, professionisti e imprese dei settori fumetto, illustrazione, cinema e videogiochi.

Proseguono le importanti collaborazioni istituzionali: dal Ministero della Cultura al Centro per il libro e la lettura, Istituto Autonomo del Ministero della Cultura, che patrocinano la manifestazione.

L’edizione ha rinnovato le collaborazioni istituzionali con Regione Lazio, Lazio Innova e Camera di Commercio di Roma – Azienda Speciale Sviluppo e Territorio, con un’area dedicata alle imprese creative del territorio, affiancata da uno spazio espositivo con 34 realtà selezionate attraverso apposita call.

In occasione della 36^ edizione, Romics ha raddoppiato la sua campagna ufficiale con due icone dell’immaginario contemporaneo: Spider-Man Miles Morales, celebrato attraverso l’arte di Sara Pichelli, e Space Jam, omaggiato nel trentennale con Bugs Bunny e Daffy Duck, in collaborazione con Warner Bros. Discovery, con experience, contenuti speciali e una mostra dedicata.

I Romics d’Oro sono stati assegnati a cinque grandi personalità artistiche: Lorenzo Mattotti, autore e illustratore tra i più influenti a livello internazionale; Victor Perez, maestro degli effetti visivi; Sara Pichelli, tra le più importanti firme del fumetto mondiale; Bill Plympton, leggenda dell’animazione indipendente; Rhianna Pratchett, tra le voci più autorevoli dello storytelling contemporaneo tra videogiochi e narrativa. Il Premio Romics Special è stato conferito a Cassandra Calin, Gigi Cavenago e Alexis Wanneroy.

L’edizione 36 ha presentato un ricco programma di mostre: Space Jam celebra 30 anni; Lorenzo Mattotti. Linee, colori, visioni; The Art of… Sara Pichelli; Gigi Cavenago, dai comics all’animazione internazionale; Oops! Life Moments. Ironia e fumetti di Cassandra Calin; Superheroines – Pop, Cult & Imagination con statue da collezione e tavole originali alla quale sono stati dedicati due incontri alla presenza di Emanuela Lupacchino e Elena Casagrande.

Oltre 300 eventi, attività e incontri con gli artisti nei quattro giorni, tra celebrazioni, anteprime e appuntamenti speciali con ospiti nazionali e internazionali. Grande partecipazione anche per l’Artist Alley, con oltre 60 artisti italiani e internazionali e per la Self Area, con oltre 60 autori e autrici indipendenti e 25 collettivi.

Tra i momenti più emozionanti e partecipati: l’intervista esclusiva con Zerocalcare insieme al giornalista Riccardo Corbò; l’anteprima di Kitsune – Il potere della volpe con Cecilia Randall; Il romanesco nelle storie di Topolino con Marco Gervasio; lo showcase di Liang Azha e gli incontri con JingJiang; l’evento dedicato alla serie GreenWood con Jérémie Almanza; il progetto Tra mente e cuore: che cosa è l’Amore? Liberiamoci dalle narrazioni tossiche sull’amore che ha visto una grande partecipazione del pubblico, dai più piccoli ai più grandi, coinvolti in un’esperienza collettiva e creativa per riflettere sul valore delle relazioni e delle parole; il live di Giorgio Vanni con le sigle cult dell’animazione; Le voci dal Sottosopra – Stranger Things; Le voci italiane di K-Pop Demon Hunters; l’incontro speciale su Lee Cronin – La Mummia; I Cavalieri dello Zodiaco Celebration; i 30 anni dei Raggi Fotonici; musica e fumetti con Eddie Brock; Tutti pazzi per i ragazzi di “Domani interrogo”; Studio Ghibli Piano Tribute – Enrico Padovani in concert; Chris Darril con Bye Sweet Carole; Storytelling tra animazione e videogames con Rhianna Pratchett e Alexis Wanneroy; The Long Walk arriva al cinema: chi si ferma è perduto. Il Premio Romics del Fumetto e delle Narrazioni per Immagini, realizzato sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura, ha conferito, tra gli altri, il Gran Premio Romics a Ombre di famiglia di Tessa Hulls (Tunué); il Premio Nuovi Talenti a Si torna sempre dove si è stati male di Isotta Santinelli (Gallucci Editore); per la prima volta è stato assegnato il Premio del Pubblico, vinto da Nereidi di Ilaria Palleschi (Editrice Il Castoro). Annunciato inoltre il vincitore della quarta edizione di Disegniamo il Maggio – Contest per illustratori, promosso da Romics in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura – Ministero della Cultura, che ha premiato Flavia Polzella con l’opera Fascinazione. Grande successo per il Romics Gran Galà del Doppiaggio, che ha celebrato le voci dei film e delle serie più amate: tra i tanti, si sono alternati sul palco Fabrizia Castagnoli e Vittorio Stagni (Premi alla Carriera 2026), Luisa D’Aprile (Premio Andrea Quartana), Stefano Benassi (Premio Vittorio De Angelis). Il Romics Cosplay Award ha visto la partecipazione di numerosi cosplayer, confermando l’alto livello del cosplay italiano e selezionando il rappresentante per la finale mondiale del Cosplay Central Crown Championships 2026 di Londra: Laura Muscedere con Dracula. Grande entusiasmo anche per il K-Pop Contest Italia – Special Romics, realizzato in collaborazione con KCI, che ha portato sul palco oltre 50 performer e tanta energia, ritmo e stile.

Romics si conferma un evento imperdibile per gli appassionati di videogiochi e gaming, con un’area dedicata tra free play, eSport e novità. Tra gli altri, grande partecipazione per King of the Pitch, evento ufficiale di Lega Serie A e Infront Italy. Tantissimi i meet & greet con creator tra cui Michele Molteni, Cicciogamer, Yakinop, 151eg, Lorenzo Prattico, Cartonacci e Luca Bellagamba.

Gli organizzatori danno appuntamento alla 37^ edizione di Romics, in programma a Fiera Roma dal 1 al 4 ottobre 2026.

Romics è organizzata da Fiera Roma e ISI.Urb. Con il supporto di Regione Lazio, Lazio Innova e Camera di Commercio di Roma (tramite la sua Azienda Speciale, Sviluppo e Territorio). Con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Centro per il libro e la lettura.

Partner: Warner Bros. Discovery, IOEA – International Otaku Expo Association, World Cosplay Summit, Heroes – International Film Festival, I Castelli Animati, Città dell’Animazione.

Media Partner: RAI, Lo Spazio Bianco, Passion4Fun, Comingsoon.it, Movieplayer.it, Atac, Radio Globo. Content Partner: RAI NEWS.IT

Romics è una fiera internazionale certificata da ISFCERT – Istituto Certificazione Dati Statistici Fieristici, ente ufficiale riconosciuto da Accredia.