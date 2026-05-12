Nasce “Cos’Accade”: a Fiumicino un nuovo giornale dedicato alle buone notizie e al territorio

Mercoledì 20 maggio la presentazione del Numero Zero alla Sala Marittima di Piazzale Molinari

Uno spazio di racconto, approfondimento e confronto dedicato al territorio del litorale romano. Debutterà mercoledì 20 maggio 2026, presso la Sala Marittima di Piazzale Molinari a Fiumicino, il “Numero Zero” di Cos’Accade, il nuovo notiziario nato con l’obiettivo di valorizzare le buone notizie, le eccellenze locali e le storie di chi contribuisce quotidianamente alla crescita della comunità.

Promosso dall’associazione Valore Sociale ONLUS, Cos’Accade si propone come molto più di un semplice prodotto editoriale: un progetto culturale e sociale pensato per rafforzare il senso di appartenenza e stimolare la partecipazione civica attraverso un’informazione attenta, inclusiva e vicina ai cittadini.

In un tempo segnato dalla rapidità della comunicazione e dalla frammentazione delle notizie, il nuovo giornale sceglie di puntare sulla qualità del racconto, sull’approfondimento e sulla valorizzazione dell’identità cittadina, della memoria storica e delle esperienze positive del territorio.

L’obiettivo dichiarato è quello di favorire un dialogo costruttivo tra istituzioni, associazioni e cittadinanza, promuovendo una comunicazione trasparente e rispettosa delle diversità.

“Cos’Accade nasce per dare voce a quella Fiumicino viva e consapevole che spesso resta nell’ombra della cronaca ordinaria – dichiara la dott.ssa Velia Maria Lapadula, presidente dell’associazione Valore Sociale ONLUS e direttrice editoriale del progetto – Comunicare con cura significa creare appartenenza”.

La presentazione del Numero Zero rappresenterà anche un momento di incontro aperto alla città, con l’intento di condividere idee, prospettive e contenuti di un’iniziativa editoriale che punta a diventare un nuovo punto di riferimento per il territorio.