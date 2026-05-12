Fiumicino rende omaggio a Benedetto Compagnone: la Giunta approva l’intitolazione di una traversa di via Castagnevizza

Baccini: “Custodire la memoria di chi ha costruito la nostra comunità”

La Giunta comunale di Fiumicino ha dato il via libera all’intitolazione di una strada di Isola Sacra alla memoria di Benedetto Compagnone, nato a Succivo, in provincia di Caserta, nel 1894 e deceduto a Roma il 28 novembre 1978, figura simbolo della prima generazione di bonificatori del territorio.

Padre di nove figli, Benedetto Compagnone presentò domanda all’Opera Nazionale Combattenti e nel 1932 ottenne la concessione a mezzadria di una colonia di circa venti ettari denominata Podere Tolmino, situata proprio in via Castagnevizza.

Trasferitosi a Isola Sacra insieme alla moglie e ai figli, fu tra i protagonisti di quella straordinaria stagione di bonifica del territorio che contribuì alla nascita e allo sviluppo dell’attuale comunità di Fiumicino. Motivo per cui per l’intitolazione è stata individuata la traversa di via Castagnevizza, all’altezza del civico 43, strada che attraversa proprio lo storico Podere Tolmino.

“Rendiamo omaggio non solo a Benedetto Compagnone, ma a tutti i bonificatori che con il loro lavoro, il sacrificio e il coraggio hanno contribuito alla costruzione della nostra comunità – dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – La storia di Fiumicino affonda le proprie radici nella fatica di uomini e donne che hanno trasformato territori difficili e malsani in luoghi vivi, produttivi e abitabili. Ricordare figure come Benedetto Compagnone significa custodire la memoria di una generazione che ha posto le basi dello sviluppo agricolo, sociale ed economico del nostro territorio. È un patrimonio che abbiamo il dovere di tramandare alle nuove generazioni affinché non venga dimenticato il valore del lavoro e dell’identità storica della città.”