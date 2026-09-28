Cinema, Fiumicino conquista registi e produzioni

Tra Fregene, Focene e la Pineta monumentale le riprese de “La camera lucida”. Alessandro De Nitto: “Cresce l’interesse del settore audiovisivo per le location del territorio”

La Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino si sta occupando in questi giorni di fornire supporto e assistenza tecnica alla società di produzione Rosamont che ha scelto il territorio locale per girare la maggior parte delle scene del film “La camera lucida”.

La pellicola è l’opera prima del giovane Lorenzo Tardella, prodotta da Rosamont e dalla francese In Vivo Films, in collaborazione con Rai Cinema e con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Lazio.

Nel cast Elena Lietti, Filippo Scotti, Paolo Briguglia e i giovanissimi Francesco Cozza e Javier Leoni. Dopo il successo del cortometraggio “Le variabili dipendenti”, presentato al Festival di Berlino e vincitore del David di Donatello, Lorenzo Tardella torna a raccontare quella delicata terra di mezzo che separa l’infanzia dall’adolescenza, in una storia che intreccia racconto di formazione e complesse dinamiche familiari.

Grazie al supporto del Direttore della Commissione Cinematografica, Alessandro De Nitto, e del suo staff, la produzione ha girato in alcune location private tra Fregene e Focene, tra strutture balneari e presso la Pineta monumentale, dove è stato ricreato, per esigenze di copione un piccolo cinema all’aperto.

La Commissione si è occupata degli aspetti logistici e organizzativi; alcune delle comparse e delle maestranze sono anch’esse state selezionate direttamente nel territorio.

“Ad oggi sono diverse le produzioni cinematografiche che stanno valutando la scelta delle location sul territorio di Fiumicino – evidenzia Alessandro De Nitto, Direttore della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino – Particolare attenzione è riservata proprio per la sede comunale di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che in un solo anno ha avuto ben cinque produzioni, tra serie tv e film, che hanno scelto gli interni e gli esterni del comune per girare alcune importanti scene. A partire dalla fortunata serie tv Rai ‘La Buona Stella’ fino al film di Daniele Luchetti “Noi, un po’ meglio”, che sarà presentato alla prossima Festa del Cinema di Roma, il palazzo comunale affascina registi e sceneggiatori che trovano nella location un luogo versatile tra il moderno e l’antico. Per questo è doveroso ringraziare Giancarlo Bozzetto, lo storico Sindaco che tanto si è battuto per la realizzazione di questa struttura, a lui tanto cara, e l’odierna amministrazione congiuntamente con gli uffici del Suap e della Polizia Locale, per la proficua collaborazione instaurata per il supporto alle riprese in loco” conclude De Nitto.