“Ce lo segnalano i cittadini” fermata bus nel degrado su via della Scafa all’Isola Sacra

Anna Maria denuncia le condizioni della fermata Cotral in zona Madonnella: “Niente pensilina, niente panchina, disagi per residenti e turisti diretti all’aeroporto”

Parte oggi la nostra nuova rubrica “Ce lo segnalano i cittadini”, uno spazio dedicato alle segnalazioni di chi vive quotidianamente il territorio e ne conosce bene criticità e disagi.

Per questo primo appuntamento raccogliamo la segnalazione della sig.ra Anna Maria, che ci ha scritto per denunciare una situazione di degrado riguardante una fermata degli autobus nella zona Madonnella, all’Isola Sacra.

Siamo andati sul posto per verificare quanto segnalato e abbiamo potuto constatare di persona (vedi foto), le condizioni dell’area. Di seguito pubblichiamo un estratto della lettera inviataci da Anna Maria:

“La fermata dell’autobus è posizionata su un marciapiede dove è presente un enorme tronco d’albero (parliamo dell’ultima fermata prima della rotonda), priva di qualsiasi segnaletica, senza panchina e senza pensilina.

Si tratta della fermata Cotral che conduce all’aeroporto, dove quotidianamente cittadini e turisti, spesso stranieri, sono costretti ad attendere al freddo e sotto la pioggia d’inverno o sotto il sole cocente d’estate.

Anche noi residenti subiamo questo stato di degrado assoluto delle fermate degli autobus. Sarebbe opportuno che chi ha competenza in materia fornisse spiegazioni ai cittadini, considerando che si pagano tasse su tasse, compresa la tassa di soggiorno, che dovrebbe servire anche ad agevolare cittadini e turisti.”

Una segnalazione chiara, che pone interrogativi legittimi e merita attenzione.