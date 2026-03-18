Tutti gli associati di FederBalneari Fiumicino entrano nella Rete di Imprese “I Borghi Marinari di Roma – Ribomar”

La Rete racchiude ora 73 strutture di 6 Comuni del litorale nord di Roma; il 24 marzo a Fregene incontro sul futuro delle concessioni balneari con il sindaco Baccini

di Dario Nottola

Decolla, con l’entrata di tutti gli associati di FederBalneari Fiumicino, la Rete di Imprese “I Borghi Marinari di Roma – Ribomar”: l’obiettivo sempre più dichiarato è quello di rafforzare ulteriormente il turismo costiero del Lazio per numero di imprese aderenti e per ampiezza territoriale rappresentata. La Rete raccoglie, attualmente, l’adesione di 73 strutture turistiche dedicate alla ricettività costiera. Le imprese appartengono a 6 Comuni lungo il litorale nord del Lazio: Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella, Civitavecchia, Tarquinia e Montalto di Castro. Tutti gli associati di FederBalneari Fiumicino sono confluiti nella Rete.

E martedì 24 marzo, alle 15, allo Stabilimento Levante, sul Lungomare di Levante, 72, a Fregene, è in agenda un appuntamento importante ideato proprio da FederBalneari Fiumicino ed Italia con I Borghi Marinari di Roma (con il patrocinio del Comune di Fiumicino), presente tra gli altri il sindaco Mario Baccini: “Il futuro delle concessioni balneari – Patto per il Mare del Lazio accessibile e sostenibile”.

Alberto Cecere, Presidente di FederBalneari Fiumicino, evidenzia come la scelta compiuta dagli operatori del territorio risponda “a una visione chiara e condivisa: costruire un modello organizzato, strutturato e competitivo, capace di dialogare in modo più efficace con le istituzioni e di sviluppare progettualità integrate”. Cecere sottolinea che il turismo balneare necessita oggi di una “strategia unitaria”, in grado di valorizzare le singole realtà locali all’interno di una programmazione più ampia e coordinata.

La Rete ha già consolidato un articolato programma di attività, potenziando il brand territoriale “Visit Borghi Etruschi”, sviluppando una piattaforma digitale integrata per la promozione coordinata di eventi ed esperienze, rafforzando il progetto “Lazio Blue Route” come itinerario culturale e turistico identitario lungo la costa, attivando servizi tecnici e progettuali a supporto delle imprese e promuovendo iniziative legate alla sostenibilità ambientale, all’accessibilità e all’innovazione tecnologica nel comparto turistico. Tra gli obiettivi dell’operazione di aggregazione, marketing turistico integrato costiero che favorirà, da un lato, il posizionamento di una rinnovata offerta dei servizi e, dall’altro, il restyling di oltre 100 km di costa della Regione Lazio.

All’interno di questo percorso si inserisce l’apertura di una specifica unità territoriale della Rete dedicata a Fiumicino, dotata di propria autonomia operativa e strumenti amministrativi dedicati, con l’obiettivo di integrare pienamente il sistema balneare locale nella strategia della Blue Economy regionale e nella valorizzazione coordinata tra costa ed entroterra. Fiumicino, per posizione strategica, tradizione marittima e ruolo centrale nei flussi turistici del Lazio, rappresenta un nodo fondamentale di questo disegno.

È, inoltre, in fase di definizione un progetto di comunicazione turistica dedicato alla stagione 2026, che sarà presentato nelle prossime settimane all’Amministrazione comunale di Fiumicino. Il progetto, elaborato dalla Rete, mira a rafforzare il posizionamento del territorio sui mercati nazionali e internazionali attraverso strumenti digitali integrati, campagne tematiche e la costruzione di prodotti turistici identitari legati al mare, alla cultura e all’enogastronomia locale.

L’obiettivo condiviso è quello di consolidare il sistema balneare di Fiumicino come protagonista attivo di una strategia territoriale ampia, capace di generare sviluppo economico, innovazione e nuova attrattività per l’intero litorale laziale.