Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 10 Aprile 2026

Cadenze Letterarie 15ª edizione: evento gratuito sul lungomare, sfida trasformarlo in abitudine per i cittadini

Il 16 aprile alla Grooveria libri, arte e confronto. Non solo una serata: il progetto punta a diventare presenza stabile nella vita culturale della città

 

Fiumicino, giovedì 16 aprile 2026. Cadenze Letterarie torna sul Lungomare della Salute con la sua 15ª edizione e rilancia una sfida concreta: non essere più solo un evento, ma diventare un appuntamento riconosciuto e vissuto dai cittadini.

 

L’incontro è in programma alle ore 19 presso La Grooveria. L’ingresso è gratuito. In poco più di un anno, il format ha costruito uno spazio culturale che unisce letteratura, arte e confronto, attirando partecipanti anche da fuori territorio.

 

Al centro della serata la presentazione del libro “Gocce di Memoria” di Nadia Fabbrocino. A moderare sarà Dino Tropea. Il dialogo coinvolgerà il dottor Sergio Mingrone, scrittore, la dottoressa Sonia Buscemi, psicologa, e la dottoressa Maria Grazia Imbimbo, mental coach e progettista Erasmus.

 

Non solo libro. L’evento sarà affiancato dall’intervento dell’artista Franco Piratoni, che presenterà un’opera su legno dedicata a Roma, tra San Pietro e il Lungotevere, realizzata a grafite. La partecipazione nasce dalla collaborazione con la Galleria Internazionale Area Contesa di via Margutta.

 

Il filo conduttore della serata è la memoria: personale, collettiva, simbolica. Il libro propone un percorso fatto di ricordi e consapevolezza, mentre l’opera artistica restituisce una visione evocativa della città, più interpretata che descritta.

 

Ma il punto, oggi, non è solo il contenuto. Cadenze Letterarie entra in una fase nuova. Dopo aver dimostrato di saper portare a Fiumicino autori e artisti, il progetto prova a fare un passo ulteriore: costruire una partecipazione stabile.

 

La differenza è sostanziale. Portare eventi è organizzazione. Creare abitudine culturale è processo.

 

La risposta del pubblico non è automatica. Si costruisce nel tempo, con continuità e fiducia. È qui che si gioca la partita dei prossimi mesi.

 

La scelta del lungomare non è casuale. Spostare libri e arte in uno spazio quotidiano significa renderli visibili, accessibili, parte della vita ordinaria.

 

Il percorso avviato indica una direzione chiara: Cadenze Letterarie può diventare un punto di riferimento culturale per Fiumicino.

 

Parole chiave
Cadenze Letterarie Fiumicino, Dino Tropea, eventi Fiumicino, Lungomare della Salute, Nadia Fabbrocino

 

Hashtag:
#Fiumicino #CadenzeLetterarie #Eventi #Cultura #DinoTropea

 

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Cadenze letterarie Dino Tropea
Articoli correlati
Attualità

Cinema a 2,50 euro: torna “Lazio Terra di Cinema Days”

venerdì, 10 Aprile 2026
Attualità

Agricoltura e sostenibilità, la sfida del futuro passa da Maccarese

venerdì, 10 Aprile 2026
Attualità

Viaggio nel passato con gli strumenti del futuro nelle aree archeologiche di Fiumicino ed Ostia

venerdì, 10 Aprile 2026
Cronaca

Parco Leonardo, allarme sicurezza: il Comitato di Quartiere chiede l’intervento di “Strade Sicure”

venerdì, 10 Aprile 2026
Sapevi che...

Cosa fare quando la caldaia va in blocco e cosa non fare

venerdì, 10 Aprile 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci