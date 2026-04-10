Cadenze Letterarie 15ª edizione: evento gratuito sul lungomare, sfida trasformarlo in abitudine per i cittadini

Il 16 aprile alla Grooveria libri, arte e confronto. Non solo una serata: il progetto punta a diventare presenza stabile nella vita culturale della città

Fiumicino, giovedì 16 aprile 2026. Cadenze Letterarie torna sul Lungomare della Salute con la sua 15ª edizione e rilancia una sfida concreta: non essere più solo un evento, ma diventare un appuntamento riconosciuto e vissuto dai cittadini.

L’incontro è in programma alle ore 19 presso La Grooveria. L’ingresso è gratuito. In poco più di un anno, il format ha costruito uno spazio culturale che unisce letteratura, arte e confronto, attirando partecipanti anche da fuori territorio.

Al centro della serata la presentazione del libro “Gocce di Memoria” di Nadia Fabbrocino. A moderare sarà Dino Tropea. Il dialogo coinvolgerà il dottor Sergio Mingrone, scrittore, la dottoressa Sonia Buscemi, psicologa, e la dottoressa Maria Grazia Imbimbo, mental coach e progettista Erasmus.

Non solo libro. L’evento sarà affiancato dall’intervento dell’artista Franco Piratoni, che presenterà un’opera su legno dedicata a Roma, tra San Pietro e il Lungotevere, realizzata a grafite. La partecipazione nasce dalla collaborazione con la Galleria Internazionale Area Contesa di via Margutta.

Il filo conduttore della serata è la memoria: personale, collettiva, simbolica. Il libro propone un percorso fatto di ricordi e consapevolezza, mentre l’opera artistica restituisce una visione evocativa della città, più interpretata che descritta.

Ma il punto, oggi, non è solo il contenuto. Cadenze Letterarie entra in una fase nuova. Dopo aver dimostrato di saper portare a Fiumicino autori e artisti, il progetto prova a fare un passo ulteriore: costruire una partecipazione stabile.

La differenza è sostanziale. Portare eventi è organizzazione. Creare abitudine culturale è processo.

La risposta del pubblico non è automatica. Si costruisce nel tempo, con continuità e fiducia. È qui che si gioca la partita dei prossimi mesi.

La scelta del lungomare non è casuale. Spostare libri e arte in uno spazio quotidiano significa renderli visibili, accessibili, parte della vita ordinaria.

Il percorso avviato indica una direzione chiara: Cadenze Letterarie può diventare un punto di riferimento culturale per Fiumicino.

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