Fregene, lunedì 7 aprile DTP per l’evento “Legalmente Marciando”

A seguito dei sopralluoghi decisa l’istituzione della disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli

Lunedi 7 Aprile si svolgerà a Fregene l’evento “LEGALMENTE MARCIANDO”, patrocinato dal Comune di Fiumicino. A seguito di puntuali e opportuni sopralluoghi si è decisa l’istituzione della seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, nelle seguenti vie:

– Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, in Lungomare di Ponente altezza civico 155 (sede della Capitaneria di Porto) nel tratto sterrato, dalle ore 07.00 alle ore 10.30;

– Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in Via Lungomare di Ponente altezza civico 25 dalle ore 07.00 alle ore 10.30;

– Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in Viale Castellammare nel tratto compreso tra Via Castiglioncello e Via Forte dei Marmi dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e comunque fino al passaggio del corteo;

– Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in Viale Castellammare nel tratto compreso tra Via Rapallo e Via Bordighera dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e comunque fino al passaggio del corteo;

– Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in Viale Castellammare nel tratto compreso tra Via Bagnoli e Via San Fruttuoso dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e comunque fino al passaggio del corteo;

– Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in Via Mondello dalle ore 07.00 alle ore 13.00e comunque fino al passaggio del corteo;

– Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in Via Roseto degli Abruzzi dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e comunque fino al passaggio del corteo;

– Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in Via Numana nel tratto compreso da Via Roseto degli Abruzzi e Viale Castellammare dalle ore 07.00 alle ore 13.00e comunque fino al passaggio del corteo;

– Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata nella Piazzetta di Fregene sita in Viale Nettuno nel tratto compreso tra Via Marotta e Via Viserba dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e comunque fino al passaggio del corteo;

– Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Riva Trigoso area antistante la Chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, dalle ore 07.00 alle ore 13.30 e comunque fino al passaggio del corteo;

– Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in Via Porto Conte dalle ore 07.00 alle ore 13.30 e comunque fino al passaggio del corteo;

CHIUSURA al traffico veicolare limitatamente al passaggio dei partecipanti e alla fine delle singole tappe dalle ore 08.00 alle ore 13.30 e comunque fino alla fine dell’evento in:

– Lungomare di Ponente da Via Marina di Pisa fino a Via della Pineta di Fregene comprese tutte le strade che intersecano il percorso;

– Via della Pineta di Fregene nel tratto compreso tra Via Lungomare di Ponente e Viale Castellammare comprese tutte le strade che intersecano il percorso;

– Viale Castellammare nel tratto compreso tra Via della Pineta di Fregene e Via Mondello comprese tutte le strade che intersecano il percorso;

– Via Mondello nel tratto compreso tra Viale Castellammare e Via Porto Venere comprese tutte le strade che intersecano il percorso;

– Via Roseto degli Abruzzi nel tratto compreso tra Via Numana e Via Porto Venere comprese tutte le strade che intersecano il percorso;

– Via Porto Venere nel tratto compreso tra Via Varazze e Via La Plaia comprese tutte le strade che intersecano il percorso;

– Via Numana nel tratto compreso tra Via Roseto degli Abruzzi e Viale Castellammare comprese tutte le strade che intersecano il percorso;

– Viale Castellammare nel tratto compreso tra Via Numana e Via San Fruttuoso comprese tutte le strade che intersecano il percorso;

– Via San Fruttuoso tra Viale Castellammare e Viale Nettuno comprese tutte le strade che intersecano il percorso;

– Viale Nettuno nel tratto compreso tra Via San Fruttuoso e Via Viserba comprese tutte le strade che intersecano il percorso;

– Via Marotta nel tratto compreso tra Viale Nettuno e Via Maratea comprese tutte le strade che intersecano il percorso;

– Via Copanello nel tratto compreso tra Via Marotta e Via Portofino comprese tutte le strade che intersecano il percorso;

– Via Tellaro nel tratto compreso tra Via Porto Fino e Via Cattolica comprese tutte le strade che intersecano il percorso;

– Via Cattolica nel tratto compreso tra Via Cetara e Via Porto Venere comprese tutte le strade che intersecano il percorso;

– Via Porto Conte comprese tutte le strade che intersecano il percorso