Modifiche alla viabilità per lavori: interventi in via Florinas e via Marmolada

Potature delle alberature e lavori sulla rete gas: divieti di sosta e chiusure temporanee al traffico nelle due strade cittadine

Il Comune informa i cittadini che nei prossimi giorni saranno attivate alcune modifiche temporanee alla viabilità per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione e lavori sulle infrastrutture.

VIA FLORINAS (Passoscuro) A partire da lunedì 16 marzo 2026 e fino al termine dei lavori, nella fascia oraria 7:00–17:30, sarà istituito il divieto di sosta, fermata e rimozione forzata lungo via Florinas, in prossimità delle alberature, dal civico 4 fino all’intersezione con via Villasalto. Il provvedimento è necessario per permettere i lavori di potatura delle alberature, rimozione e trasporto delle ramaglie. Nel tratto interessato saranno inoltre posizionati cartelli di preavviso dei lavori e il limite di velocità di 30 km/h, oltre alla segnaletica di divieto di sosta e fermata.

VIA MARMOLADA (Isola Sacra) Sempre per consentire lavori sulla rete dei servizi, via Marmolada sarà chiusa al transito veicolare dal 13 marzo 2026 fino a fine lavori, nella fascia oraria 7:30–16:00, per interventi di sostituzione della rete e allaccio delle prese gas. Nel tratto interessato sarà istituito anche il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, con apposizione della segnaletica di lavori in corso e senso vietato. Sarà comunque garantito in ogni momento il passaggio dei mezzi di soccorso.