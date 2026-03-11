“Il lupo vicino a noi”: nell’Aula Consiliare l’incontro con le scuole per imparare a convivere con la fauna selvatica

Il 20 marzo un appuntamento promosso dall’Assessorato ai Diritti per gli Animali con il WWF Italia per sensibilizzare studenti e cittadini alla tutela della biodiversità

Il prossimo 20 marzo alle ore 10.30, presso l’Aula consiliare del Comune di Fiumicino, l’Assessorato ai Diritti per gli Animali ha organizzato un incontro dedicato alle scuole dal titolo “Il lupo vicino a noi: conoscere per convivere”, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alla conoscenza e al rispetto della fauna selvatica.

Nel corso dell’iniziativa interverrà Marco Antonelli, responsabile grandi carnivori di WWF Italia, che parlerà agli studenti della presenza del lupo sul territorio, illustrandone le caratteristiche, il ruolo fondamentale nell’ecosistema e l’importanza di promuovere una corretta convivenza tra l’uomo e questa specie.

All’evento parteciperanno anche il vicesindaco di Fiumicino Giovanna Onorati, il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e l’assessore ai Diritti per gli Animali Monica Picca.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di informazione e confronto sui temi della tutela della biodiversità e del rapporto tra le comunità locali e la fauna selvatica. L’evento è aperto anche alla cittadinanza