Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 11 Marzo 2026

“Il lupo vicino a noi”: nell’Aula Consiliare l’incontro con le scuole per imparare a convivere con la fauna selvatica

Il 20 marzo un appuntamento promosso dall’Assessorato ai Diritti per gli Animali con il WWF Italia per sensibilizzare studenti e cittadini alla tutela della biodiversità

 

Il prossimo 20 marzo alle ore 10.30, presso l’Aula consiliare del Comune di Fiumicino, l’Assessorato ai Diritti per gli Animali ha organizzato un incontro dedicato alle scuole dal titolo “Il lupo vicino a noi: conoscere per convivere”, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alla conoscenza e al rispetto della fauna selvatica.

 

Nel corso dell’iniziativa interverrà Marco Antonelli, responsabile grandi carnivori di WWF Italia, che parlerà agli studenti della presenza del lupo sul territorio, illustrandone le caratteristiche, il ruolo fondamentale nell’ecosistema e l’importanza di promuovere una corretta convivenza tra l’uomo e questa specie.

 

All’evento parteciperanno anche il vicesindaco di Fiumicino Giovanna Onorati, il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e l’assessore ai Diritti per gli Animali Monica Picca.

 

L’incontro rappresenta un’importante occasione di informazione e confronto sui temi della tutela della biodiversità e del rapporto tra le comunità locali e la fauna selvatica. L’evento è aperto anche alla cittadinanza

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Lupo
Articoli correlati
Cronaca

Porto commerciale di Fiumicino, verso lo slittamento la fine dei lavori della darsena pescherecci

mercoledì, 11 Marzo 2026
Focus

A Villa Guglielmi la storia inedita della famiglia che diede il nome alla villa

mercoledì, 11 Marzo 2026
Parliamo di...

“Storie e curiosità di Fiumicino” Federico Martinengo, il nome di una via e la storia di un eroe

mercoledì, 11 Marzo 2026
Lettere

Fiumicino tra rifiuti e traffico: "Serve un cambio di rotta"

mercoledì, 11 Marzo 2026
Cronaca

Referendum del 22 e 23 marzo: trasporto gratuito ai seggi per elettori con disabilità

mercoledì, 11 Marzo 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci