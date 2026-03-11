Fiumicino tra rifiuti e traffico: “Serve un cambio di rotta”

Sacchi di spazzatura abbandonati, marciapiedi sporchi e viabilità ormai al limite

Alla cortese attenzione della Redazione. Continuo a denunciare la situazione ormai fuori controllo dei rifiuti e dell’incuria in cui versano Fiumicino e, soprattutto, Isola Sacra, sperando, probabilmente invano, a questo punto, in un miracolo che porti qualche miglioria.

L’inciviltà dilaga incontrastata e non si vede alcun intervento o proposta da parte del Comune per cercare di arginare la situazione. I cestini da passeggio, quelli rimasti, sono letteralmente diventati mini-discariche, con dozzine di sacchi di spazzatura accumulati che spesso hanno ceduto al peso rompendosi, lasciando alla vista un bel paletto storto.

Buste della spazzatura vengono buttate ovunque: ogni angolo o aiuola è considerato un luogo adatto per abbandonare rifiuti. Addirittura si trovano sacchetti con escrementi di cane, bottiglie, lattine, cartacce, ecc. appoggiati sui muri dei giardini delle case o alle fermate del bus. Per non parlare delle deiezioni canine sui marciapiedi, una situazione davvero vomitevole!

Basta fare una passeggiata sul lungomare per rendersi conto del degrado assoluto: sporcizia e incuria a livelli inaccettabili.

Non parliamo poi della circolazione stradale: tre ponti e poche strade sottodimensionate reggono l’intera viabilità di un Comune che negli anni sta triplicando i residenti, oltre ai transiti da e per le zone limitrofe come Ostia, Acilia, ecc., con il risultato di code sempre più frequenti nell’arco della giornata.

La città si sta riempiendo di turisti per la stagione estiva e mi vergogno di ciò che si trovano davanti. La “Porta d’Italia” è un biglietto da visita scandaloso per il nostro Paese e alla maggior parte della gente sembra andare bene così. Ma molti di noi non ci stanno: occorre urgentemente che l’amministrazione comunale ci ascolti e si attivi per cambiare direzione. Ringrazio per l’attenzione.

Lettera inviata da: Alessandro C.

