Referendum del 22 e 23 marzo: trasporto gratuito ai seggi per elettori con disabilità

Il Comune di Fiumicino, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, attiva un servizio dedicato per facilitare il voto delle persone con ridotta mobilità
In occasione dello svolgimento del Referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, per consentire agli elettori con disabilità e/o con ridotta capacità motoria, non deambulanti, di raggiungere i seggi elettorali, il Comune di Fiumicino, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, mette a disposizione un servizio di trasporto che si effettuerà nelle giornate della votazione.
Gli elettori interessati ad usufruire del servizio di trasporto potranno telefonare ai numeri 06 65210437-211-245 o inviare apposita richiesta all’indirizzo di posta elettronica ufficio.elettorale@comune.fiumicino.rm.it, fornendo le proprie generalità, indirizzo e recapito telefonico.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Elettorale del Comune reperibile nei seguenti orari:
– lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00-12.30;
– martedì e giovedì: 15.00-17.00.
L’Ufficio Elettorale sarà inoltre aperto anche nelle seguenti giornate:
– venerdì 20 marzo 2026: 14.30-18.00;
– sabato 21 marzo 2026: 9.00-18.00;
– domenica 22 marzo 2026: 7.00-23.00;
– lunedì 23 marzo 2026: 7.00-15.00.