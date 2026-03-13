Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 13 Marzo 2026

Tornano i “Tulipani di Barbabianca”: a Torre in Pietra sboccia la primavera

tulipani2

Da sabato 14 marzo riapre il campo U-Pick con oltre 35mila tulipani da raccogliere, giochi per famiglie, fattoria didattica e street food nei weekend

 

di Dario Nottola

 

 

Da domani sabato 14 marzo ritornano i “Tulipani di Barbabianca”, il campo di tulipani U-Pick, organizzato dall’azienda agricola Torre in Pietra Carandini. I visitatori potranno raccogliere i propri fiori preferiti direttamente dal campo scegliendo tra più di 35.000 tulipani, di tutte le forme e colori, e creare il proprio bouquet ideale da portare a casa.

 

Oltre alla raccolta, sarà possibile trascorrere la giornata immersi nella natura, tra i giochi di una volta per tutte le età, allestimenti a tema, gli animali della Fattoria e, per i più piccoli, la Caccia al Tesoro con indizi, indovinelli, caccia alle uova e un laboratorio creativo.

 

Per partecipare all’evento basta acquistare il biglietto online su www.torreinpietracarandini.it Una volta arrivati potrete munirvi di un cestino, raccogliere i vostri tulipani, farli incartare presso il Gazebo e scattare le vostre foto più belle immersi in un mare di colori. L’evento è perfetto per trascorrere una giornata circondati dai colori della primavera.

 

Durante i week-end di apertura è inoltre possibile fermarsi a mangiare con la tradizionale grigliata in pineta con panini con salsiccia e vino della Cantina del Castello di Torre in Pietra, e la Caffetteria. Dal 21 marzo sarà anche possibile deliziarsi con i gustosi piatti di Mozao Street Food.

 

L’evento si svolge nei week-end, dal 14 marzo fino alla fine della fioritura, dalle 9.30 alle 17.30. Tutti i biglietti si acquistano direttamente sul sito www.torreinpietracarandini.it

 

L’evento i “Tulipani di Barbabianca” è ormai alla sua quarta edizione. L’Azienda Agricola Torre in Pietra Carandini si dedica ormai da diversi anni all’organizzazione di eventi che consentono a grandi e piccini di vivere un’esperienza immersi nella natura, festeggiando l’arrivo della primavera con i tulipani, e l’autunno con le “Zucche di Barbabianca”.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Barbabianca Carandini Torre in Pietra Tulipani
Articoli correlati
Salute & benessere

ASL Roma 3; Al Grassi tre nuovi ambulatori di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva

venerdì, 13 Marzo 2026
Sport

Supernova, sabato la sfida casalinga contro Cassino

venerdì, 13 Marzo 2026
Politica

Treno a Fiumicino, Giua: “Oggi un passo storico”

venerdì, 13 Marzo 2026
Politica

Treno a Fiumicino, via libera all’iter. Ma l’opposizione abbandona l’aula

venerdì, 13 Marzo 2026
Politica

Fiumicino, il Consiglio dà il via al progetto per riportare il treno in città

venerdì, 13 Marzo 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci