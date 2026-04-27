Raccolta sfalci e potature, dal 2 maggio parte il nuovo piano con isole mobili

Costa: “Servizio più accessibile in tutto il territorio per facilitare i cittadini”

di Fernanda De Nitto

“A seguito dell’entrata in vigore, in via sperimentale, delle nuove modalità di raccolta e gestione degli sfalci e potature si ampliano le possibilità per il conferimento da parte dei cittadini” afferma l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa.

Ribadendo che la gestione di tale servizio si è resa necessaria al fine di adeguare il sistema alle normative vigenti, che prevedono una netta separazione tra i rifiuti organici e quelli del verde, costituiti prevalentemente proprio da sfalci e potature, anch’essi diversamente smaltiti, si sta operando affinchè ai cittadini sia garantita la massima fruizione al servizio, con diverse modalità.

“Infatti – spiega – a partire dal prossimo sabato 2 maggio saranno installate delle isole itineranti in tutti i territori del Comune di Fiumicino, secondo un calendario stabilito di concerto con la ditta responsabile della gestione dei rifiuti. Presso tali isole sarà possibile conferire gli sfalci e le potature nella fascia oraria pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 19.00“.

Il servizio prenderà il via nelle località di Focene, di fronte alla scuola, e ad Aranova in Via Siliqua. Successivamente la programmazione del calendario di raccolta prevedrà il lunedì ad Isola Sacra, in Largo Paolo Borsellino, e a Fiumicino presso il plateatico di Via Foce Micina. Il martedì le isole saranno al Parco Leonardo presso il parcheggio di Via Copenaghen, il mercoledì presso le case sparse tra Largo Formichi, Via delle Pertucce, Via del Castellaccio, Granaretto e Via Aurelia nei pressi del parcheggio del supermercato, con un’alternanza mensile per luogo. Il giovedì, invece, a Fregene in Via Fertilia, mentre il venerdì a Passoscuro, in Via San Carlo a Palidoro. La turnazione del sabato prevedrà un’alternanza tra le località di Focene e Maccarese, dove le isole saranno presenti in Piazzale Reggiani.

“Con tale ulteriore iniziativa – aggiunge l’Assessore Costa – diamo la possibilità a tutti i cittadini di poter gestire la raccolta degli sfalci e potature in maniera agevole, ricordando che nel periodo primaverile ed estivo, dal 1 aprile al 30 ottobre, il servizio è già garantito con frequenza settimanale porta a porta da calendario stabilito, mentre nella stagione invernale la gestione sarà rimodulata con cadenza mensile”.

“Si ricorda – prosegue – che il servizio prevede la raccolta di un massimo di 3 sacchi biodegradabili della capacità massima di 40 litri ciascuno, da esporre in prossimità del numero civico di residenza nella giornata stessa di raccolta, onde evitare danneggiamenti dei materiali e dispersione dei rifiuti stessi. Ovviamente il servizio è operativo per tutti gli utenti che sono in regola con il pagamento della Tari. Per la raccolta poi restano sempre attive le isole ecologiche itineranti come da calendario già organizzato dalla ditta”.

“Con l’impegno di tutti, nella condivisione di un progetto di città fruibile e rispettosa dell’ambiente, possiamo incentivare ogni tipo di azione utile a tutela del territorio” ha concluso l’Assessore Stefano Costa