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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 27 Aprile 2026

Ostiamare in Serie C, omaggio del Parco Archeologico di Ostia Antica

Il Parco Archeologico lega il mosaico degli atleti alla promozione: “Modello di eccellenza per il territorio”

 

di Dario Nottola

 

Anche il Parco Archeologico di Ostia Antica rende omaggio all’Ostiamare promossa in serie C dopo 35 anni.
“Ci siamo interrogati, non tanto sull’opportunità quanto sulle possibili relazioni semantiche e al tempo stesso promozionali, di un post del Parco archeologico su questo risultato calcistico – sottolinea il Parco Archeologico – Il pallone di cuoio raffigurato nel mosaico degli atleti agli Scavi di Ostia avrebbe costituito e costituisce una perfetta icona per dar forma e figura a quelle relazioni. Ma il punto è un altro: il lavoro straordinario che Daniele De Rossi, un Ostiense Lidense doc, e tutto lo staff della società e della squadra hanno svolto così proficuamente e appassionatamente e in così poco tempo, ha dato risultati tanto importanti che fanno dell’AS Ostiamare un’eccellenza di questo territorio. Ed è l’eccellenza alla quale questo territorio deve aspirare, oggi per un futuro finalmente risorgente!”.

 

 

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