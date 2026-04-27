Passo della Sentinella, allarme sicurezza alla foce del Tevere

Califano (Pd): “Scogliere danneggiate e detriti, serve un intervento immediato”

Su segnalazione dei residenti, la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, ha effettuato un sopralluogo a Passo della Sentinella, alla foce del Tevere, dove la situazione viene definita ormai critica.

“Le problematiche, non più rinviabili, sono essenzialmente due – spiega Califano – da un lato le scogliere, che in diversi tratti hanno ceduto, esponendo il centro abitato al rischio di inondazioni; dall’altro l’accumulo di detriti trasportati dal fiume”.

La consigliera ricorda inoltre come, nella passata consiliatura, fosse riuscita a ottenere un finanziamento stabile per la bonifica di spiagge e scogliere: “Attraverso un mio emendamento avevo garantito risorse strutturali per questi interventi. Tuttavia, negli ultimi tre anni, ogni richiesta di rifinanziare la misura è rimasta inascoltata o è stata respinta”.

Califano annuncia quindi nuove iniziative: “Presenterò nuovamente una mozione nelle prossime settimane. I residenti hanno il diritto di vivere in condizioni di sicurezza e con il decoro che meritano”.