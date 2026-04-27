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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 27 Aprile 2026

Lavori ferroviari, modifiche alla circolazione tra Tiburtina e Ostiense

Variazioni nei fine settimana per la realizzazione della fermata Pigneto: interessate le linee regionali e alcuni Intercity

 

 

di Dario Nottola

Nei fine settimana dal 1 maggio al 7 giugno la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto.


I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto (i treni saranno cancellati tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense. Attiva la circolazione solo sulle tratte Orte/Poggio Mirteto/Fara Sabina – Roma Tiburtina e viceversa e Roma Ostiense – Fiumicino Aeroporto e viceversa.) e FL3 Roma – Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo Express da/per Fiumicino Aeroporto sarà regolare.


I treni Intercity Milano-Napoli/Salerno, Milano-Reggio Calabria e Intercity Notte Torino-Salerno e Milano-Siracusa/Palermo – solo nelle giornate di sabato e domenica – subiranno deviazioni di percorso con perdita di alcune fermate e variazioni di orario. Previsto servizio di autobus per le tratte soppresse dei treni Intercity. Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche nella giornata di venerdì.

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