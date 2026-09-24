Tevere Day, dal 2 all’11 ottobre oltre 130 eventi sul fiume

Dal centro di Roma a Ostia e Fiumicino, dieci giorni di iniziative dedicate al Tevere

di Dario Nottola

Pronto il programma dell’ottava edizione del Tevere Day. Dal 2 all’11 ottobre, il fiume di Roma sarà al centro di oltre 130 appuntamenti diffusi lungo più di 80 chilometri, da Nazzano e Farfa fino ad Ostia e Fiumicino, tra sport, ambiente, cultura, archeologia, navigazione, spettacolo e cittadinanza attiva. Nato per restituire al Tevere un ruolo centrale nella vita della Capitale, il Tevere Day è oggi un movimento popolare che riunisce oltre 200 tra associazioni, enti, federazioni e aziende. Dopo sette edizioni, il progetto continua a lavorare perché il fiume sia sempre più accessibile, vissuto e riconosciuto come infrastruttura naturale, spazio pubblico, luogo di cultura e leva di rigenerazione urbana. Il 10 ottobre, alle 10, dal nuovo Parco Fluviale Tiberis a Ponte Marconi partirà la Vogalonga Tiberina, la storica regata che da oltre trent’anni collega Roma al suo porto antico.

Circa 100 imbarcazioni – tra canoe, barche da canottaggio, dragoni e kayak – e circa 250 regatanti raggiungeranno l’Idroscalo di Ostia, presso il Cantiere Canados. Madrina dell’edizione sarà Caterina Banti, due volte campionessa olimpica di vela; Roberto Ciufoli sarà Ambassador della prova e accompagnerà la presentazione delle partenze e il racconto del percorso, in compagnia di Valeria Altobelli. Le Ninfe del Fiume animeranno la partenza con la musica di Roma e i suoi stornelli. Alla regata si affiancheranno la Ciclopedalata Roma-Ostia, realizzata con Sentiero Pasolini e in partenza anch’essa alle 10.00 dal Parco Tiberis, e una crociera sul Tevere per gli accompagnatori, con arrivo comune a Ostia. Informazioni e iscrizioni: www.vogalongatiberina.it; iscrizioni@vogalongatiberina.it; info@tevereday.net.

Il cuore simbolico dell’ottava edizione del Tevere Day sarà sabato 10 ottobre con la prima Giornata del Tevere, proposta dall’Associazione Tevere Day APS affinché il secondo sabato di ottobre entri stabilmente nel calendario delle ricorrenze cittadine. La giornata è pensata per rafforzare il legame tra Roma e il suo fiume e dare forma pubblica a un gesto di riconoscenza, cura e appartenenza. Dalle 11 alle 13, migliaia di fiori saranno distribuiti ai cittadini sui sei ponti pedonali coinvolti – Ponte Milvio, Ponte della Musica, Ponte Sant’Angelo, Ponte Sisto, Ponte Fabricio e Ponte della Scienza – per essere affidati alla corrente come omaggio collettivo al fiume. La cerimonia inaugurale è prevista alle 12.30 a Ponte Milvio. Ad accompagnare l’iniziativa saranno artisti di strada sui ponti e la performance “Le 7 Arti” dell’artista Francesca Chialà a Ponte della Musica.

“Il Tevere Day nasce da un’iniziativa popolare, dalla forza dell’associazionismo e di una cittadinanza attiva capace di mobilitarsi dal basso per restituire il fiume alla vita quotidiana di Roma. Questa spinta propulsiva ha prodotto negli anni risultati importanti, fino al riconoscimento del tratto centrale del Tevere come bene UNESCO. Oggi vogliamo aggiungere un ulteriore tassello al percorso di riposizionamento compiuto, proponendo di istituire la Giornata del Tevere, quest’anno il 10 ottobre, chiedendo alle istituzioni di rendere ufficiale questa iniziativa. Lo faremo mantenendo al centro le persone e il loro rapporto con il fiume, come è sempre stato nella storia del Tevere Day: cittadini romani e turisti saranno invitati a partecipare agli eventi e, in quell’occasione, a offrire un fiore al fiume dai ponti pedonali della città. Come segno di affetto e riconoscenza verso un bene pubblico”. Così Alberto Acciari, Presidente Tevere Day APS.