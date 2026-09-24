Isola Sacra, inaugurato il centro diurno “Le Ali di Francesco”

Una nuova struttura dedicata agli anziani, tra assistenza, socializzazione e inclusione. Baccini: “Una città cresce se non lascia indietro nessuno”

È stato inaugurato questa mattina, in via Monte Solarolo a Isola Sacra, il Centro Diurno Semi-Residenziale “Le Ali di Francesco”, una nuova realtà territoriale dedicata all’assistenza, alla socializzazione e al sostegno delle persone anziane.

Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, l’Assessore alle Politiche Sociali Monica Picca, insieme agli ospiti del Centro, agli operatori e a numerosi cittadini.

“Ringrazio tutti gli operatori e quanti hanno creduto e condiviso questa iniziativa, contribuendo alla nascita di un luogo che ha un importante valore sociale per il nostro territorio – dichiara il Primo cittadino – Una città cresce certamente attraverso le opere e le grandi infrastrutture, ma il suo sviluppo si misura soprattutto dall’attenzione che dedica ai più giovani e ai più anziani. La nostra Amministrazione sta portando avanti un grande lavoro in questa direzione. Inaugurare un centro diurno nel quale gli anziani possano incontrarsi, socializzare, condividere il proprio tempo e sentirsi parte attiva della comunità, è il segno di una città capace di guardare al futuro senza lasciare indietro le persone che hanno dato tanto alla comunità e che continuano a rappresentare un patrimonio prezioso.”