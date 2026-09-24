“Aspettando le GEP”, a Fiumicino eventi e intesa con il Parco archeologico di Ostia antica

Il 25 settembre la firma del Protocollo d’Intesa tra Comune e Parco archeologico di Ostia antica

di Dario Nottola

Venerdì 25 settembre, alle 10, presso l’Area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano, in via Portuense 2360, si terrà il convegno “Aspettando le GEP”, appuntamento di presentazione delle attività organizzate a Fiumicino in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026. L’iniziativa aprirà un programma che proseguirà il 26 e 27 settembre nei diversi siti del Parco presenti sul territorio.

All’incontro saranno presenti il Sindaco, Mario Baccini, e il Direttore del Parco archeologico di Ostia antica, Alessandro D’Alessio, che sottoscriveranno un Protocollo d’Intesa tra il Parco e il Comune di Fiumicino, finalizzato a rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni.

“Il patrimonio archeologico costituisce una straordinaria opportunità culturale per il nostro territorio – dichiara il Sindaco Mario Baccini –. La sottoscrizione del Protocollo consolida un rapporto di collaborazione che riteniamo strategico. L’obiettivo è lavorare insieme affinché questi luoghi siano sempre più conosciuti, vissuti e integrati nella vita della città, creando un legame ancora più forte tra patrimonio storico, comunità e territorio”.

Ecco gli appuntamenti a Fiumicino: nella Necropoli di Porto all’Isola Sacra, sabato 26 settembre, è in programma alle 11 una passeggiata archeologica condotta da Cristina Genovese, responsabile scientifico del sito. La visita è compresa nel biglietto d’ingresso all’area archeologica, non è richiesta prenotazione.

Inoltre, per “Muri per tutti a Portus Green Heritage Edition”, sabato 26 settembre, alle 10, si potrà visitare l’area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano guardando non solo ai monumenti, alle strutture e alle tecniche murarie antiche, ma anche e soprattutto alle loro interrelazioni con le piante, con le radici degli alberi e con le infestanti. Un racconto a tre voci e partecipato, un vero e proprio workshop condotto dall’arch. del Parco Maria Chiara Alati, dall’archeologa Valeria Di Cola, founder del progetto @muripertutti, e dall’agronomo Gerardo Fernandez. L’attività si inserisce nell’ambito del Green Heritage Project, progetto europeo di cui il Parco è partner.

Attività gratuita, compresa nel biglietto d’ingresso all’area archeologica; prenotazione via email a pa-oant.portus@cultura.gov.it.

Sempre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, domenica 27 settembre, dalle 10.30 alle 12, sarà possibile ricreare i gioielli del mondo antico con Laura, nella splendida cornice dell’area archeologica di Portus. In programma anche i laboratori didattici gratuiti per famiglie con bambine e bambini da 0 a 12 anni: solo gli accompagnatori pagano il normale biglietto d’ingresso all’area archeologica. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: pa-oant.didattica@cultura.gov.it.

Sabato 26 settembre il Museo delle Navi apre al pubblico dalle 18.30 alle 00.30 (ultimo ingresso a mezzanotte), con il biglietto a 1 euro. Nel corso della serata sono in programma due visite guidate a cura di Tiziana Sorgoni, responsabile scientifico del Museo, e le rievocazioni storiche di @ostiensia, che approfondiranno i temi della medicina, della pesca e della produzione del garum nell’antichità.

Scopri tutti gli eventi in programma per le #GEP2026 sul sito web del Parco: https://ostiaantica.cultura.gov.it/giornate-europee-del-patrimonio-2026-al-parco-archeologico-di-ostia-antica/