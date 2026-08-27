Sport e solidarietà a Fiumicino: il 25 ottobre la XVIII edizione del Trofeo Sant’Ippolito

Dopo gli anni di stop riparte la gara dedicata al patrono della città: corsa competitiva a Villa Guglielmi e camminata contro la violenza sulle donne

di Fernanda De Nitto

L’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Sea Runners, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino e sotto l’egida dell’AICS, ha organizzato per domenica 25 ottobre la 18esima edizione del Trofeo S. Ippolito Green Città di Fiumicino.

La gara si svolgerà all’interno del parco di Villa Guglielmi con la corsa competitiva di 6.300 mt e percorso interno all’area verde, che prenderà il via alle ore 9.00. Al termine della gara competitiva, intorno alle ore 10.30, gli organizzatori dell’Associazione Sportiva hanno promosso una camminata di solidarietà aperta a tutti e dedicata al sostegno di iniziative destinate al contrasto della violenza alle donne. Il percorso della camminata sarà di circa un 1 km e mezzo.

L’iscrizione alla gara competitiva è aperta a tutti i maggiorenni tesserati Fidal, Runcard o con enti di promozione sportiva convenzionati Fidal, in regola con le norme sulla tutela sanitaria sportiva.

Le iscrizioni si apriranno il prossimo 15 settembre e si concluderanno improrogabilmente alle ore 20.00 di giovedì 20 ottobre. Ci si può iscrivere online sul portale Endu, con pagamento con carta di credito, oppure compilando il modulo excel messo a disposizione dal comitato organizzatore da rinviare, insieme alla copia del bonifico, all’e-mail ippolito@evodata.it.

La quota di iscrizione è di 13 euro per la gara competitiva e di 7 euro per la non competitiva, dove sono esenti dal pagamento i bambini fino a 12 anni. Per i partecipanti è prevista la consegna di un pacco gara.

Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne assoluti, seguiranno poi i premi di categoria e i riconoscimenti alle società, in quanto saranno omaggiate le prime tre che avranno avuto maggiori atleti giunti al traguardo.

L’ASD Sea Runners dopo alcuni anni di stop successivi alla pandemia ha voluto riproporre la gara dedicata al patrono della Città di Fiumicino, invitando atleti ed appassionati a partecipare numerosi all’evento sportivo e di solidarietà.

Per maggiori informazioni sul trofeo e la partecipazione è disponibile il sito www.maratoneta.it e l’email: ippolito@evodata.it