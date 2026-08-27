Fiumicino, scontro sul futuro della città: Baccini sfida il PD, Maugliani replica

Il sindaco accusa l’opposizione di essere il “partito dei no” e chiede proposte su porto, aeroporto, ponti e sviluppo. Il segretario provinciale dem replica: “Tre anni di proclami e immobilismo, ora costruiamo l’alternativa”

di Fiumicino Online

Il sindaco accusa l’opposizione di essere il “partito dei no” e chiede proposte su porto, aeroporto, ponti e sviluppo. Il segretario provinciale dem contrattacca: “Tre anni di proclami e immobilismo, costruiremo noi l’alternativa”

Si accende il confronto politico sul futuro di Fiumicino. A innescare lo scontro è stato il sindaco Mario Baccini che, con un lungo intervento pubblicato sui social, ha chiamato direttamente in causa il Partito Democratico e più in generale le forze di opposizione, accusandole di limitarsi troppo spesso alla contestazione delle scelte dell’Amministrazione senza indicare una propria visione alternativa per la città.

Al centro della riflessione del primo cittadino ci sono alcuni dei temi destinati a segnare lo sviluppo di Fiumicino nei prossimi anni: aeroporto, portualità, nuovi ponti, mobilità, sicurezza, ambiente, investimenti e strategia finanziaria del Comune.

“Qual è l’idea di futuro del Partito Democratico di Fiumicino e di tutta l’opposizione?”, si chiede Baccini, sostenendo che alle iniziative della maggioranza sia arrivata finora soprattutto “una lunga sequenza di no”. Il sindaco rivendica il lavoro svolto nei primi tre anni di amministrazione, dal riordino dei conti alla programmazione degli investimenti, e rilancia il progetto della “Porta d’Italia”, immaginando Fiumicino come un grande distretto capace di mettere insieme aeroporto, porto, logistica, turismo, cantieristica, agricoltura e patrimonio ambientale e archeologico.

Baccini invita quindi il centrosinistra a entrare nel merito delle questioni: “Se dice no al porto, quale politica propone per l’economia del mare? Se contesta lo sviluppo aeroportuale, quale modello propone per il rapporto tra aeroporto, territorio, ambiente e occupazione? Se dice no ai ponti, come pensa di risolvere i problemi della mobilità?”.

La replica del Partito Democratico non si è fatta attendere ed è arrivata dal segretario provinciale del PD di Roma, Rocco Maugliani, che usa toni durissimi nei confronti del sindaco.

Maugliani definisce quelle di Baccini “farneticanti dichiarazioni” e respinge l’accusa di un’opposizione priva di proposte. Secondo il dirigente dem, il centrosinistra, nei dieci anni in cui ha governato Fiumicino, avrebbe assunto scelte precise sull’urbanistica, sulle grandi opere, sul bilancio, sulla macchina amministrativa, sulla portualità e sullo sviluppo dell’aeroporto.

“Dal primo giorno di questa consigliatura – sostiene Maugliani – abbiamo offerto la nostra collaborazione esprimendo valutazioni e proposte, sempre sistematicamente ignorate”.

Il segretario provinciale rivendica inoltre il diritto del PD a dire no a quelli che definisce “provvedimenti senza senso, antieconomici e antisociali”, accusando l’Amministrazione di proporre un modello di sviluppo orientato agli interessi di pochi.

Nel comunicato entra anche il tema delle vicende giudiziarie che hanno interessato l’Amministrazione. Pur precisando che le eventuali responsabilità penali individuali dovranno essere accertate nelle sedi competenti, Maugliani parla di una responsabilità politica e di “ambiguità intollerabili nel governo della città”.

Durissima anche la valutazione sull’azione amministrativa, descritta come segnata dall’”immobilismo”, con un riferimento ironico alle condizioni delle strade e al decoro urbano.

Il confronto, a questo punto, sembra destinato a spostarsi direttamente sul terreno politico dei prossimi mesi. Baccini chiede all’opposizione di indicare una visione alternativa per la Fiumicino dei prossimi dieci o vent’anni. Maugliani raccoglie la sfida e annuncia l’avvio del “cantiere dell’alternativa” all’attuale amministrazione.

Due letture radicalmente opposte della città e del suo sviluppo che aprono, di fatto, una nuova fase del confronto politico a Fiumicino.