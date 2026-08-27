Trasporto pubblico e scuole, Commissione Trasporti convocata l’8 settembre

Al centro della seduta il riassetto del Tpl con le nuove Unità di Rete regionali e l’avvio del trasporto scolastico. Focus sui servizi destinati agli alunni con disabilità

La riorganizzazione del Trasporto pubblico locale e la partenza dei servizi di trasporto scolastico saranno al centro della seduta della Commissione consiliare Trasporti convocata per l’8 settembre.

L’incontro servirà a fare il punto sul piano di riassetto del Tpl alla luce dell’introduzione delle nuove Unità di Rete regionali, verificando in particolare l’organizzazione dei percorsi, le frequenze e le eventuali criticità da affrontare in vista della piena operatività del nuovo assetto.

Particolare attenzione sarà riservata al trasporto scolastico e, soprattutto, ai servizi destinati agli alunni con disabilità, con l’obiettivo di garantire regolarità, sicurezza e continuità sin dall’avvio del nuovo anno scolastico.

“La ripresa dell’anno scolastico e la riorganizzazione della rete regionale rappresentano due snodi cruciali per la nostra comunità – sottolinea la presidente della Commissione Trasporti, Francesca De Pascali – È nostro dovere verificare che l’integrazione delle nuove unità di rete risponda concretamente alle esigenze dei cittadini”.

“In particolare – aggiunge – intendiamo vigilare affinché il trasporto scolastico dedicato agli studenti con disabilità sia tempestivo, efficiente e privo di disservizi sin dal primo giorno”.

Alla seduta prenderanno parte anche l’assessore competente e il dirigente dell’Area Trasporti. Nel corso dei lavori saranno esaminate le criticità emerse e valutati gli eventuali interventi correttivi necessari per assicurare il regolare funzionamento dei servizi.