Scuola, Cotral conferma tutte le corse: servizio invariato anche con le nuove UdR

Servizio invariato rispetto allo scorso anno. Metrebus Lazio per chi viaggia solo con Cotral, Metrebus Plus per chi utilizza anche i servizi delle Unità di Rete

di Dario Nottola

Con la ripresa delle scuole, Cotral conferma “senza modifiche” il programma di servizio delle corse scolastiche. Saranno mantenuti gli stessi collegamenti e la stessa programmazione previsti lo scorso anno, anche nei territori in cui saranno progressivamente attivate le Unità di Rete (UdR).

I servizi saranno mantenuti, come disposto dalla Regione Lazio con la delibera n.494 del 25 giugno 2026, per accompagnare il percorso di progressiva attivazione delle UdR e garantire continuità negli spostamenti.

Per utilizzare il solo servizio Cotral sarà necessario acquistare un abbonamento Metrebus Lazio, valido per le zone interessate dal proprio viaggio. Chi invece utilizzerà, oltre alle corse Cotral, anche i servizi delle Unità di Rete – ad esempio i servizi urbani gestiti da operatori privati – dovrà acquistare Metrebus Plus.

Gli orari saranno disponibili dal primo settembre sul sito cotralspa.it e sull’app Cotral.