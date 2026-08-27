Miss Italia Lazio 2026, tre ragazze di Fiumicino tra le 21 finaliste

Elisa Buoninconti, Elisa Chiodetti e Veronica Paolini in corsa a San Felice Circeo: il 28 e 29 agosto le due serate decisive che incoroneranno Miss Lazio 2026

di Dario Nottola

È la rotta di Circe, Ulisse e Telegono il fil rouge ideale che unisce Frascati a San Felice Circeo, il punto di partenza e l’approdo della lunga cavalcata delle finali regionali di Miss Italia Lazio 2026, dove ci saranno tre ragazze di Fiumicino tra le 21 finaliste.

Un viaggio iniziato nella città tuscolana e proseguito attraverso alcune delle più belle piazze e località della regione, fino all’incantevole scenario del Golfo del Circeo, dove venerdì 28 e sabato 29 agosto, nella splendida cornice di Vigna La Corte, sarà incoronata Miss Lazio 2026 che accederà direttamente alla fase finale del concorso nazionale di Miss Italia, diventando la rappresentante ufficiale della regione nella corsa alla corona.

Per il quarto anno consecutivo sarà dunque San Felice Circeo a ospitare l’atto conclusivo del concorso regionale. Due serate inserite nel format “Lazio, la Bellezza del Talento”, il progetto della Regione Lazio curato da Lazio Innova che unisce moda, spettacolo, formazione, creatività e promozione delle eccellenze territoriali.

Dopo la partenza da Frascati, il tour ha attraversato Marino, Zagarolo, Trevignano Romano, Arcinazzo Romano, Pomezia, Rocca Priora, Fondi, Formia e Fiumicino, per tornare infine nella città tuscolana con la Prefinale Regionale che ha completato la squadra delle ventuno concorrenti attese al verdetto.

Il concorso nazionale, giunto alla sua 87ª edizione, celebra quest’anno anche gli ottant’anni del nome “Miss Italia”, adottato nel 1946. Otto decenni che suggellano un legame profondo con la storia del Paese e con la nascita della Repubblica, accompagnando l’evoluzione della società italiana e offrendo a generazioni di giovani donne occasioni di crescita, formazione e affermazione professionale.

Ad accompagnare la due giorni saranno anche i video dedicati agli otto decenni del concorso. Due carrellate, distribuite tra le serate di venerdì e sabato, ripercorreranno la storia di Miss Italia attraverso otto protagoniste che, in epoche differenti, hanno interpretato l’identità, l’evoluzione e la forza di un fenomeno entrato nell’immaginario collettivo del Paese.

Nella serata finale il racconto storico renderà inoltre omaggio alle tredici vincitrici del Lazio che, nel corso degli anni, hanno conquistato la corona più prestigiosa, scrivendo pagine indimenticabili della storia nazionale di Miss Italia. Un tributo alla regione che più volte ha saputo esprimere volti, personalità e talenti capaci di affermarsi sul palcoscenico italiano.

La prima delle due serate, in programma venerdì 28 agosto, assegnerà la fascia speciale di Miss Golfo del Circeo 2026. La vincitrice conquisterà l’ultimo accesso alle Prefinali Nazionali di Miss Italia, che si svolgeranno dall’1 al 3 settembre al Palazzo dello Spettacolo di Roma.

A impreziosire la giuria di venerdì sarà la presenza di Gianni Ippoliti, autore e conduttore televisivo, scrittore, attore e umorista, protagonista di una lunga carriera iniziata alla fine degli anni Settanta. La squadra delle finaliste è composta da:

Aurora Angeli, Civita Castellana (Viterbo); Chiara Quaranta, Roma-Ostia; Cristina Virga, Roma-Portuense; Denise Simione, Formia (Latina); Elisa Buoninconti, Fiumicino (Roma); Elisa Chiodetti, Fiumicino (Roma); Fabiana Paris, Ferentino (Frosinone); Federica Rizza, Formia (Latina); Francesca Carucci, Roma-San Giovanni; Gioia Gusci Renzetti, Subiaco (Roma); Giulia Colace, Roma-Centocelle; Lucrezia Nardi, Caprarola (Viterbo); Maria Rachele Italiani, Rieti; Martina Giorgetti, Manziana (Roma); Michela Meli, Roma-Colli Albani; Nicole Boccanera, Marino (Roma); Sara Cortellessa, Roma-Selva Candida; Serena Sabatucci, Aprilia (Latina); Siria Fiori, Anzio (Roma); Sofia Trifella, San Cesareo (Roma); Veronica Paolini, Fiumicino (Roma).