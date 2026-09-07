“Settembre a Maccarese 2026” continua con lo spettacolo “Alto Livello” al Vivaio storico

Sabato 12 settembre appuntamento gratuito tra trasformismo, illusionismo su trampoli e poesia per tutte le età

di Dario Nottola

Per la rassegna “Settembre a Maccarese 2026”, sabato 12, alle 21, ci sarà un altro appuntamento da non perdere al Vivaio storico, in via dei Collettori. In scena “ALTO LIVELLO”: Meraviglia, comicità e stupore in uno spettacolo di trasformismo e illusionismo su trampoli, con personaggi fantastici e sorprendenti metamorfosi.

Uno spettacolo senza parole, ricco di immagini, ritmo e poesia, per spettatori di ogni età. La produzione è di Terzostudio. Ingresso libero e gratuito. “Vi aspettiamo a Maccarese per vivere insieme due serate speciali!”, l’invito della Maccarese Spa.