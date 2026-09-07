Calcio serie D – La matricola Aranova bloccata in casa dall’Anzio

Ottima la prova dei rossoblù particolarmente sfortunati in zona gol

di Umberto Serenelli

Alla voglia di vincere si è contrapposta la tanta sfortuna in zona gol che ha quindi costretto l’Aranova al pari interno contro l’Anzio. Comunque, i rossoblù superano a pieni voti l’esordio in serie D giocando anche contro la dea bendata che ha recitato un ruolo fondamentale per il risultato finale del derby laziale, schierandosi con la casacca degli ospiti.

Sono stati comunque tanti, anzi troppi, gli errori commessi davanti alla porta difesa dall’ottimo portiere Lucatelli che hanno costretto Germoni&Co a un bugiardo 0 a 0.

Obiettivamente, ai punti, l’undici di mister Scarfini avrebbe meritato senz’altro di conquistare i tre punti per lo schiacciante predominio esercitato durante il match. Come se non bastasse, l’Anzio deve anche ringraziare il difensore Morichelli per un salvataggio aereo sulla linea di porta al quarto d’ora della ripresa. Al 10’, incursione di Prati che lavora bene un pallone sulla fascia destra e poi lascia partire un cross su cui svetta Sorrentino che spedisce però la sfera oltre la trasversale.

Al 20’, grossa occasione per i locali: il tiro ravvicinato di Fumasoni viene intercettato con un tuffo da Lucatelli. Tre minuti più tardi Fumasoni ci riprova con un tracciante rasoterra che fa la barba al legno destro. Alla mezz’ora, arriva il primo cenno di reazione dell’Anzio su contropiede condotto da Meledandri che al limite dell’area scocca un tiro a girare che sorvola la traversa.

Rispondono i locali con un cross di Germoni per la testa di Sorrentino che conclude alto. Al 38’, un guizzo di Maccauro viene murato a due passi da Attinelli. Nei secondi 45’ la musica non cambia. Al 5’, imposta l’azione Germoni per El Bakhtaoui che spara alle stelle. Al quarto d’ora arriva il provvidenziale salvataggio di Morichelli.

Con il passare dei minuti la pressione dell’Aranova si trasforma in pressing e Calvigioni si fa minaccioso su un invitante suggerimento di Prati. Alla mezz’ora, ci prova senza successo il nuovo entrato Lazzeri. Al 33’, va a segno El Bakhtaoui ma l’arbitro annulla su segnalazione dell’assistente. Al 41’, un tiro ravvicinato di Gningue viene messo in angolo da Modesti che rischia l’autorete. Al 42’, è clamoroso errore di Anello (nella foto) che, solo davanti al portiere, riesce a spedire il pallone oltre la traversa. Prima del triplice fischio è ancora Anello a sbagliare facendo sfumare la meritata conquista dell’intera posta in palio.

ARANOVA-ANZIO 0-0

ARANOVA: Attinelli, Prati, Darini, Massimo (15’ st Calderoni), Cabella, Sorrentino, El Bakhtaoui, Calvigioni (23’ st Lazzeri), Anello, Fumasoni (35’ st Gningue), Germoni. In panchina: Zonfrilli, Marchizza, Pucci, Mastroiacovo, Carbone, Baldi. All. Scarfini.

ANZIO: Lucatelli (20’ st Papagna), Ferraro, Maccauro, Morichelli, Meledandri (36’ st Mattioli), Modesti, Nardozzi (17’ st Ambrogi), Galati (17’ st Thain), Imoh, Cracaoanu (27’ st Gianpaolo), Ferreira. In panchina: Borro, Di Marco, Francescotti, Solmonte. All. Guida.

Arbitro: Vaggelli di Prato.

Assistenti: Fae e Cola di Ozieri.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti Morichelli e Lazzeri. Angoli 6 a 1 per l’Aranova.