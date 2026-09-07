Palestre di Maccarese e Torrimpietra, l’opposizione incalza: “Le scuole potranno utilizzarle?”

Antonelli, Bonanni, Meloni e Miccoli chiedono chiarimenti all’Amministrazione sulla sicurezza degli impianti esclusi dal bando per le associazioni sportive

Torna al centro del confronto politico il futuro delle palestre di Maccarese e Torrimpietra e, soprattutto, la possibilità per gli studenti di continuare a utilizzarle durante l’orario scolastico. A sollevare nuovamente la questione sono i consiglieri comunali Erica Antonelli (PD), Barbara Bonanni (Sinistra Italiana e Reti Civiche), Paola Meloni e Giuseppe Miccoli (Lista Civica Ezio), che chiedono alla maggioranza una risposta precisa sulle condizioni di sicurezza degli impianti e sul loro eventuale impiego nell’ambito delle attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

“Cerulli e Feola possono ricostruire tutte le commissioni che vogliono, ma sulla scia del consigliere Catini continuano a non rispondere alla domanda che abbiamo posto fin dall’inizio e che riguarda soprattutto famiglie e studenti: le palestre di Maccarese e Torrimpietra potranno essere utilizzate dalle scuole?”, dichiarano i consiglieri comunali Erica Antonelli, Barbara Bonanni, Paola Meloni e Giuseppe Miccoli.

“Perché questo è il punto – sottolineano i consiglieri – Se, come sostiene la maggioranza del candidato Sindaco Mario Baccini, le strutture presentano criticità tali da impedirne l’inserimento nel bando per le associazioni sportive, bisogna spiegare una cosa molto semplice: perché quelle stesse palestre dovrebbero poter essere utilizzate dagli studenti durante l’orario scolastico?”.

«Di mattina sono sicure e di pomeriggio diventano insicure? Oppure il problema esiste a prescindere dall’orario?”, incalzano.

E aggiungono: “C’è un’altra domanda: le palestre saranno quindi escluse dalle attività previste dal PTOF, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, oppure le scuole potranno continuare a utilizzarle?”.

“Nessuno della maggioranza del candidato Sindaco Mario Baccini ha ancora risposto nel merito – evidenziano Antonelli, Bonanni, Meloni e Miccoli – Il riferimento ai 300 mila euro previsti per la riqualificazione della palestra di Maccarese nel 2027 non risolve il problema. Il problema è oggi, e riguarda il diritto degli studenti a svolgere le attività sportive e quello delle associazioni a programmare la propria stagione”.

I quattro consiglieri ribadiscono quindi la propria posizione: “Noi non abbiamo mai chiesto di utilizzare strutture non sicure. Abbiamo chiesto chiarezza e soluzioni concrete. Chi governa ha il dovere di spiegare come intende garantire oggi l’utilizzo delle palestre da parte delle scuole e quale sarà il destino delle attività sportive degli studenti. Perché sulla sicurezza non possono esistere due verità: una per la mattina e una per il pomeriggio”.

Infine, concludono: “Su questo non servono polemiche né ricostruzioni: servono risposte precise e atti conseguenti. Le famiglie e le scuole le stanno aspettando”.