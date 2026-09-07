NCC abusivo a Fiumicino: trasporto da 600 euro per tre turisti, patente ritirata e auto sequestrata

Il conducente è stato sorpreso dagli agenti in borghese della Polizia Locale all’aeroporto “Leonardo da Vinci”. Il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca

Un servizio di trasporto da circa 600 euro per accompagnare tre turisti americani dall’aeroporto di Fiumicino verso una rinomata località italiana. Peccato che, secondo quanto accertato dalla Polizia Locale, il conducente stesse svolgendo abusivamente l’attività di noleggio con conducente.

A scoprire il servizio NCC irregolare sono stati gli agenti della Squadra Vetture del Reparto Operativo Aeroportuale, impegnati nelle ultime ore in una serie di controlli mirati all’interno dello scalo “Leonardo da Vinci”.

Gli operatori, in abiti civili, stavano svolgendo un’attività di prevenzione e monitoraggio finalizzata in particolare a contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea e a tutelare i passeggeri in arrivo e in partenza dall’aeroporto.

Durante i controlli, gli agenti hanno individuato il conducente mentre trasportava tre turisti di nazionalità americana. Per la corsa, diretta verso una nota destinazione del Paese, sarebbe stato richiesto un compenso di circa 600 euro.

Una volta accertata l’irregolarità del servizio, per l’uomo è scattato l’immediato ritiro della patente di guida. Il veicolo utilizzato per il trasporto è stato inoltre sottoposto a sequestro ai fini della confisca.

Sull’operazione è intervenuto il comandante del Distaccamento Aeroportuale, Andrea De Blasi, sottolineando l’importanza dei controlli effettuati nello scalo e della presenza della Polizia Locale sul territorio.

“Operare nel primo hub d’Europa ci impone standard operativi d’eccellenza – ha dichiarato De Blasi – La Squadra Vetture dimostra che il monitoraggio invisibile e la prevenzione sono le armi vincenti per difendere i passeggeri dai raggiri”.

Il comandante ha inoltre richiamato l’attività svolta dalla Polizia Locale anche al di fuori dell’aeroporto, in coordinamento con il Comando Centrale: “Il nostro obiettivo primario resta quello di assicurare una presenza visibile, forte e rassicurante su tutto il territorio di Fiumicino. Dalle indagini contro la microcriminalità e l’abusivismo edilizio fino alla tutela ambientale contro lo sversamento illecito di rifiuti, la Polizia Locale costituisce un presidio fondamentale per la sicurezza della nostra comunità”.