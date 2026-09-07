Velando approda a Palazzo Chigi: Fiumicino protagonista della vela inclusiva

Il presidente Armando Fortini presenta il nuovo Protocollo d’Intesa tra Lega Navale, Comune di Fiumicino e ASL Roma 3: tre anni di attività per promuovere inclusione sociale e benessere attraverso la vela

Il 3 settembre, la Lega Navale Italiana – Sezione di Fiumicino ha partecipato a Palazzo Chigi all’evento conclusivo del progetto Velando, promosso dal Ministero per le Disabilità e fortemente sostenuto dalla Ministra Alessandra Locatelli.

In rappresentanza della Lega Navale Italiana, ente capofila del progetto, erano presenti il Presidente della Sezione di Fiumicino e il Vice Presidente Mauro Marchi, che hanno illustrato le attività realizzate nell’ambito di Velando. Tra queste, le collaborazioni avviate con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e con numerose associazioni che operano a favore di giovani con disabilità e disturbi dello spettro autistico.

Nel corso della stessa giornata, la Ministra Locatelli ha annunciato il lancio della seconda edizione del progetto, VELANDO 2, iniziativa di velaterapia promossa dal Ministero per le Disabilità in collaborazione con la Lega Navale Italiana, la Federazione Italiana Vela e ben 47 enti del Terzo Settore.

Il Presidente Fortini Armando – La Sezione di Fiumicino della Lega Navale Italiana ha inoltre presentato il nuovo Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Comune di Fiumicino, la ASL Roma 3 – Dipartimento di Salute Mentale e la Lega Navale Italiana – Sezione di Fiumicino. Il progetto avrà una durata triennale e sarà finalizzato a promuovere percorsi di inclusione sociale e benessere attraverso la pratica della vela.

Inoltre, da lunedì 7 a venerdì 11 settembre, nell’ambito del progetto di velaterapia realizzato in collaborazione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, la Sezione di Fiumicino salperà per una mini crociera nelle isole pontine, con giovani pazienti tra i 12 e i 18 anni affetti da patologie muscolo-scheletriche.

I risultati emersi già nella fase pilota del progetto confermano che l’attività velica può avere un impatto positivo sulla salute delle persone affette da malattie rare dello scheletro. I dati raccolti evidenziano miglioramenti sia nelle capacità motorie sia nel benessere psicologico dei partecipanti, dimostrando che non si tratta di una semplice percezione o di un beneficio temporaneo, bensì di risultati concreti e misurabili.