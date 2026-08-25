Selly Hyde apre il Palio di Testa di Lepre: due serate tra classica e rock internazionale

La cantante internazionale protagonista il 12 e il 19 settembre dell’apertura dell’edizione 2026. In programma uno spettacolo che unirà sonorità classiche ed energia rock

Cresce l’attesa per l’edizione 2026 del Palio di Testa di Lepre, che quest’anno affiderà alla grande musica internazionale l’apertura dei festeggiamenti. Protagonista delle serate del 12 e del 19 settembre sarà Selly Hyde, pronta a tornare sul palco in Italia con una performance ideata appositamente per l’evento.

La cantante internazionale torna così a esibirsi davanti al pubblico italiano dopo il successo ottenuto lo scorso 19 settembre, quando aveva preso parte all’apertura delle celebrazioni per il Natale di Roma.

Per il Palio di Testa di Lepre l’artista ha annunciato uno spettacolo costruito sull’incontro tra due mondi musicali apparentemente lontani: l’eleganza e la suggestione della musica classica e la forza del rock internazionale.

“Non vedo l’ora di tornare sul palco con una grande performance pensata appositamente per questa festa straordinaria – ha dichiarato Selly Hyde – Preparatevi a vivere un’esperienza unica, dove la tradizione classica si fonderà con l’energia travolgente del rock internazionale”.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 12 settembre, quando la musica darà ufficialmente il via al programma del Palio. Una settimana più tardi, sabato 19 settembre, Selly Hyde tornerà protagonista per la seconda serata, che completerà il doppio appuntamento musicale pensato per inaugurare l’edizione 2026.

Due date che puntano dunque a trasformare l’apertura del Palio in un vero e proprio evento musicale, capace di affiancare alla tradizione della manifestazione un programma dal respiro internazionale.

Gli organizzatori si preparano ad accogliere cittadini e visitatori per quelle che si annunciano come due delle serate di maggior richiamo della manifestazione, con la musica chiamata a fare da cornice all’avvio dei festeggiamenti del Palio di Testa di Lepre 2026.