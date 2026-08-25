Il Tevere torna a essere spazio fluviale vivo: all’Isola Tiberina la 2ª edizione del Free Flowing River Paddling Festival

Il 19 settembre Roma ospiterà la grande festa degli sport fluviali di pagaia: un’opportunità di rigenerazione urbana sul fiume, nel cuore della Capitale

di Dario Nottola

Sabato 19 settembre, l’Isola Tiberina farà da cornice alla seconda edizione del “Free Flowing River Paddling Festival”, l’evento ludico-sportivo che trasforma il Tevere da barriera a centro nevralgico di aggregazione cittadina.

Il Tevere al centro della rigenerazione urbana

Troppo spesso vissuto come uno spazio frammentato o penalizzato dalla cementificazione, il fiume Tevere rappresenta in realtà la più grande risorsa di riqualificazione ambientale e sociale di Roma. Il festival nasce con l’obiettivo di promuovere la rigenerazione urbana integrata attraverso la fruizione sportiva, ludica e ricreativa per tutti del fiume.

L’iniziativa costituisce una vera e propria vetrina dimostrativa delle proposte di valorizzazione avviate nell’ambito del Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce. Riconnettere la cittadinanza al proprio fiume significa restituire identità agli spazi urbani, incentivare la mobilità dolce sulle vie d’acqua e favorire la vivibilità delle sponde cittadine.

Un messaggio ecologico: “Free-flowing River Restoration”

Oltre al valore sociale e sportivo, il festival promuove fin dal suo titolo il concetto di “Free-flowing river restoration”, ponendo l’accento sulla necessità del ripristino ecologico e della connettività dei corsi d’acqua troppo spesso cementificati, deviati o frammentati. Restituire al fiume la sua continuità naturale significa tutelare la biodiversità e proteggere l’ecosistema urbano.

Rafting urbano e pagaia: un’esperienza gratuita per tutti

Dalle ore 10 alle 14, la banchina sinistra dell’Isola Tiberina (lato Ponte Fabricio) accoglierà cittadini, visitatori e appassionati di ogni età:

Per chi vuole provare: sarà possibile vivere gratuitamente e in assoluta sicurezza l’emozione del rafting urbano tra le rapide cittadine. Gommoni guidati da esperti condurranno i partecipanti alla scoperta di una prospettiva inedita di Roma. Tutta l’attrezzatura sarà fornita in loco.

sarà possibile vivere gratuitamente e in assoluta sicurezza l’emozione del rafting urbano tra le rapide cittadine. Gommoni guidati da esperti condurranno i partecipanti alla scoperta di una prospettiva inedita di Roma. Tutta l’attrezzatura sarà fornita in loco. Per i praticanti e appassionati: chiunque possieda un’imbarcazione a pagaia (canoe, kayak, SUP, gommoni) potrà navigare nel tratto di fiume compreso tra Ponte Garibaldi, Ponte Fabricio e Ponte Palatino.

chiunque possieda un’imbarcazione a pagaia (canoe, kayak, SUP, gommoni) potrà navigare nel tratto di fiume compreso tra Ponte Garibaldi, Ponte Fabricio e Ponte Palatino. Per gli spettatori: l’appuntamento per godersi lo spettacolo e sostenere i partecipanti è sui ponti e lungo le banchine dell’Isola Tiberina dalle 10:00 alle 14:00.

Organizzazione e patrocini

La giornata è organizzata dalle ASD Discesa Internazionale del Tevere e ASD Roma Adventure, associazioni storicamente impegnate nella promozione degli sport fluviali e nella rigenerazione urbana a Roma, e patrocinata da UISP.

L’evento partecipa all’AVVISO PUBBLICO per iniziative di carattere sportivo-ricreativo per la valorizzazione del Fiume Tevere della Regione Lazio.

Info: https://www.tibertour.com/2026/08/07/19-9-26-ii-tiberina-flowing-festival/