Un’aquila nel cielo dei sogni

Tra vento e fantasia, l’aquilone racconta il desiderio di libertà, la forza di cambiare rotta e la meraviglia dell’infanzia
di Lia Onda
L’aquilone è l’esempio del desiderio di volare nel cielo in libertà e voglia di cambiare rotta appena un soffio di vento si fa più forte.
Certamente questa aquila disegnata è simbolo di acutezza e volontà di esprimere la sua forza e la sua potenza magnetica.
Lo si tira in aria perché solo con il vento può volare indisturbato ed è felice di essere in mano ad un bambino.
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