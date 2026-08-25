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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 25 Agosto 2026

Un’aquila nel cielo dei sogni

Tra vento e fantasia, l’aquilone racconta il desiderio di libertà, la forza di cambiare rotta e la meraviglia dell’infanzia

 

di Lia Onda

 

L’aquilone è l’esempio del desiderio di volare nel cielo in libertà e voglia di cambiare rotta appena un soffio di vento si fa più forte.

 

 

Certamente questa aquila disegnata è simbolo di acutezza e volontà di esprimere la sua forza e la sua potenza magnetica.

 

 

Lo si tira in aria perché solo con il vento può volare indisturbato ed è felice di essere in mano ad un bambino.

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

 

 

 

 

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Aquilone Lia Onda
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