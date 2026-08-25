Un’aquila nel cielo dei sogni

Tra vento e fantasia, l’aquilone racconta il desiderio di libertà, la forza di cambiare rotta e la meraviglia dell’infanzia

di Lia Onda

L’aquilone è l’esempio del desiderio di volare nel cielo in libertà e voglia di cambiare rotta appena un soffio di vento si fa più forte.

Certamente questa aquila disegnata è simbolo di acutezza e volontà di esprimere la sua forza e la sua potenza magnetica.

Lo si tira in aria perché solo con il vento può volare indisturbato ed è felice di essere in mano ad un bambino.

Web site Lia Onda: www.liaonda.com