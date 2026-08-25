Fiumicino, blitz della Guardia di Finanza: sequestrata marijuana

Con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo Fiumicino, i militari hanno sequestrato circa 85 grammi di marijuana e due bilancini di precisione

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in esecuzione delle direttive operative del Corpo e in attuazione delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, su indicazione del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, hanno intensificato le attività dicontrollo economico-finanziario del territorio, concentrando l’attenzione sia nelle aree a maggiore densità commerciale della Capitale sia sul litorale romano.

Tra i vari interventi dei militari, uno, eseguito con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo Fiumicino, ha permesso di sequestrare circa 85 grammi di marijuana e due bilancini di precisione. Il responsabile è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Ulteriori sequestri, rispettivamente di 4 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana, sono stati eseguiti nel corso delle attività nel VI Municipio.

L’attività di servizio svolta testimonia il costante presidio assicurato dalla Guardia di Finanza di Roma a contrasto dell’evasione fiscale, del lavoro irregolare e dei traffici illeciti, a tutela dei cittadini e degli operatori economici rispettosi delle regole.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e che, fino a eventuale sentenza definitiva, vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti degli indagati.

(foto di repertorio)