Multe 2022, a Fiumicino scatta l’ultimo avviso: pagamenti entro settembre”

Inviati gli avvisi bonari ai cittadini che non hanno saldato le sanzioni. Poi partirà il recupero coattivo con l’aumento degli importi dovuti

La Servizi Civici S.p.A., società incaricata dal Comune di Fiumicino della gestione delle procedure relative alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, invita i cittadini che non hanno ancora saldato, o hanno pagato solo parzialmente, le multe elevate nel corso del 2022 a regolarizzare la propria posizione.

A tal fine sono stati inviati degli avvisi bonari dal Comune di Fiumicino: comunicazioni di cortesia ai soggetti interessati, che consentono loro di provvedere al pagamento prima dell’avvio delle successive procedure di riscossione, evitando così ulteriori costi e aggravio di spese.

Gli avvisi riguardano le sanzioni accertate dalla Polizia Locale di Fiumicino nel 2022 e già regolarmente notificate ai trasgressori, che tuttavia non hanno effettuato il versamento entro i termini previsti dalla normativa. Si tratta dell’ultimo sollecito prima dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute, passaggio che comporterà l’applicazione di interessi, maggiorazioni e spese di riscossione.

Considerato l’imminente avvio delle procedure di recupero coattivo, si raccomanda agli interessati di procedere tempestivamente al pagamento, entro e non oltre il mese di settembre e comunque nella data indicata sul bollettino, per evitare l’aumento degli importi dovuti.

Gli avvisi recapitati ai cittadini contengono già il relativo bollettino PagoPA, utilizzabile per effettuare il versamento in modo semplice e immediato.

È inoltre possibile verificare la propria posizione relativa alle sanzioni amministrative del Codice della Strada sul sito www.servizicivicispa.it consultando la sezione dedicata.

Si ricorda che il pagamento delle multe può essere effettuato anche online tramite https://multeonlinefiumicino.servizicivicispa.it e che per consultare il dettaglio del verbale e le motivazioni dell’infrazione, è possibile accedere con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) al link: https://lemiemulte.servizicivicispa.it.

L’invito rivolto ai cittadini è quindi quello di controllare quanto prima la propria situazione ed evitare l’avvio delle procedure di riscossione coattiva, che determinerebbero un ulteriore incremento delle somme da corrispondere.

Per le sanzioni elevate negli anni 2023 e 2024, resta invece possibile aderire alla procedura di definizione agevolata, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale e come spiegato sul sito della Servizi Civici S.p.A.