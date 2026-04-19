Roma celebra il 2779° Natale con eventi e cultura diffusa

Il 21 aprile un ricco programma gratuito tra Campidoglio, concerti delle Forze Armate e visite nei luoghi simbolo della città



di Dario Nottola

In occasione del 2779° anniversario della fondazione della città, Roma Capitale promuove per il 21 aprile, giorno del Natale di Roma, un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in diversi luoghi della città, dal Campidoglio a numerosi spazi del centro storico.

Gli appuntamenti, curati dall’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, sono pensati per raccontare e celebrare la storia millenaria dell’Urbe, intrecciando tradizione istituzionale, musica e partecipazione collettiva.

“Quest’anno il Natale di Roma si arricchisce dei concerti musicali delle bande delle Forze Armate: è un ‘ritorno’ di cui siamo particolarmente felici perché la musica, come occasione culturale, avvicina e parla a tutti, soprattutto grazie alla straordinaria capacità artistica ed esecutiva delle bande coinvolte. Lo abbiamo visto con il concerto per Capodarte, il primo gennaio 2026, a Trinità dei Monti, migliaia di romane e romani, così come i turisti, accorsi per sentirsi parte non solo di una celebrazione ma della città. Roma si sta trasformando, grazie ad opere ed infrastrutture necessarie, e questa celebrazione testimonierà ancora di più il sentimento di partecipazione dei cittadini verso una città che si rinnova con impegno”, dichiara l’assessore alla cultura Massimiliano Smeriglio.

Gli appuntamenti partiranno la mattina con le celebrazioni istituzionali: alle ore 9, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, la deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria in Piazza Venezia, seguita alle 9:30 dalla tradizionale Santa Messa nella Cappella del Palazzo dei Conservatori. Dalle 10.30 si svolge la cerimonia nell’Aula Giulio Cesare, con la partecipazione delle autorità cittadine e delle istituzioni, durante la quale vengono presentati la medaglia celebrativa del 2779° Natale di Roma, il Premio Cultori di Roma, il Certamen Capitolinum e l’87^ Strenna dei Romanisti. In chiusura, alle 11:30, è prevista l’esibizione della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale in Piazza del Campidoglio.

Nel corso della giornata tornano i concerti diffusi delle bande musicali delle Forze Armate e sono previste visite gratuite all’Aula Giulio Cesare presso Palazzo Senatorio.

“Il Natale di Roma è il momento in cui la città rinnova il legame profondo con le proprie origini e con la sua straordinaria storia. Celebrare questa ricorrenza significa non solo ricordare la sua fondazione, ma anche valorizzare un patrimonio culturale e identitario che continua a vivere nella Roma di oggi. In questa prospettiva, l’apertura di Palazzo Senatorio e dell’Aula Giulio Cesare ai cittadini rappresenta un gesto di grande significato istituzionale. Rendere accessibili i luoghi simbolo della democrazia capitolina significa rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità, offrendo a romane e romani, e a tutti i visitatori, l’opportunità di conoscere da vicino la storia e la funzione dell’Amministrazione Capitolina nel cuore del Campidoglio”, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

La musica allieterà il tardo pomeriggio del 21 Aprile con un momento di partecipazione collettiva, in partenza in contemporanea alle ore 17.30, in diversi punti del centro storico. Protagoniste di questo omaggio alla città eterna saranno le Bande musicali delle Forze Armate che porteranno il proprio repertorio in alcuni luoghi suggestivi: da Piazza del Campidoglio che ospiterà il consueto concerto della Banda della Polizia locale di Roma Capitale, fino alla Scalinata di Trinità dei Monti, dove si esibirà la Banda dell’Esercito Italiano; da Piazza San Silvestro, in cui si terrà il concerto della Banda della Marina Militare, fino ad arrivare a Piazza Pia, luogo designato a ospitare l’esibizione della Banda dell’Aeronautica Militare. E poi ancora Piazza di San Lorenzo in Lucina con la Banda dell’Arma dei Carabinieri, Piazza di Pietra, in cui si esibirà la Banda della Polizia di Stato e Piazza di Sant’Ignazio che ospiterà la Banda della Polizia Penitenziaria.

Nel pomeriggio del 21 aprile è prevista un’altra iniziativa speciale promossa dall’Assessorato alla Cultura e dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina. Alle ore 16:30, 17.15, 18:00 e 18:45 sarà possibile accedere eccezionalmente a Palazzo Senatorio per le visite gratuite all’Aula Giulio Cesare, a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

I gruppi, composti da un massimo di 30 partecipanti, entreranno dall’ingresso di Sisto IV, nei pressi della colonna con la Lupa Capitolina in via San Pietro in Carcere. Le visite, guidate, offriranno brevi approfondimenti sulla storia di Palazzo Senatorio e sulla funzione dell’Aula assembleare. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 060608 a partire dalle ore 10.00 di venerdì 17 aprile.

Il programma di visite e itinerari guidati si estende anche ai giorni limitrofi. Si comincia domenica 19 aprile alle ore 10 presso il Museo di Casal de’ Pazzi, dove si terrà la presentazione di un inedito albo a fumetti dedicato alla preistoria dell’area e alle origini del popolamento umano nell’agro romano. Un racconto affascinante che restituisce, in forma accessibile e coinvolgente, le radici più profonde della città.

Si arriva poi a martedì 21 aprile, nel giorno della fondazione di Roma, in cui il programma si intensificherà con numerosi appuntamenti disseminati lungo l’intera giornata. Alle ore 10:00, con un itinerario urbano gratuito tra le strade del Quadraro, si andrà alla scoperta delle opere di street art del progetto M.U.Ro, in un percorso che intreccia linguaggi contemporanei e memoria storica del quartiere, colpito dal tragico rastrellamento del 17 aprile 1944 (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria allo 060608).

Alle 11 visita guidata alla mostra Constantin Brâncuşi: le Origini dell’Infinito ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali che metterà in luce il suggestivo dialogo tra la scultura antica e quella moderna del maestro rumeno, evidenziando al contempo i legami culturali tra Roma e la Romania. Sempre alle ore 11, nell’ambito del programma aMICi, si terrà al Museo Pietro Canonica la visita guidata Pietro Canonica e il fascino dell’Oriente per scoprire i tesori nascosti nella casa-museo di Villa Borghese e approfondire il ruolo dello scultore nell’esportazione del modello dei monumenti delle Capitali d’Italia – da Torino a Roma – presso i leader mediorientali.

Nel pomeriggio, gli appuntamenti proseguiranno alle ore 15:30 al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco con la visita guidata alla Sala Romana che consentirà di approfondire tematiche relative all’antica Civiltà attraverso lo studio delle opere d’epoca in essa conservate; alle ore 16:30, alla Galleria d’Arte Moderna, con una visita tematica alla mostra GAM 100. Un secolo di Galleria Comunale 1925–2025, per scoprire e approfondire la nascita e l’evoluzione della prima collezione comunale di arte moderna e contemporanea; alle ore 18, al Museo di Roma in Trastevere per ammirare le immagini della città eterna vista attraverso gli scatti del fotografo francese Hervé Gloaguen, realizzati tra il 1975 e il 1995 durante le sue esplorazioni notturne.

Il programma si concluderà mercoledì 22 aprile alle ore 16 presso il Museo di Roma, a Palazzo Braschi, con la visita Vivere a Roma: piazze, feste e mestieri. Un approfondimento sulla vita quotidiana della città dal Seicento all’Ottocento – tra mercati, celebrazioni e antichi mestieri – raccontata attraverso i disegni e le incisioni presenti nella collezione del museo.

Le visite guidate all’interno dei Musei Civici sono gratuite previo acquisto del biglietto del museo secondo tariffazione vigente. L’ingresso ai Musei Civici di Roma Capitale è gratuito per tutti i residenti a Roma e nella Città Metropolitana.

Info e prenotazioni allo 060608 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 19).