Litorale preso d’assalto: è già estate

Boom di presenze tra Ostia e sul litorale di Fiumicino, traffico intenso e primi tuffi, ma restano i nodi di rifiuti e sosta selvaggia

Una domenica più dal sapore estivo che primaverile: la temperatura sopra i 20 gradi ha, infatti, invogliato tanti romani, ma non solo, a tintarelle e primi tuffi in mare: una prova generale di stagione balneare ormai vicina sul litorale romano che vede, peraltro, con i dati diffusi ieri da Regione Lazio ed Arpa, “eccellenti” risultati legati alla balneazione del mare sia ad Ostia che Fiumicino, seppur tra sorpresa e interrogativi di non pochi utenti.

Migliaia le presenze ad Ostia e sul suo litorale ma anche sui 24 km di costa di Fiumicino, con notevole affluenza progressiva verso Isola Sacra, Focene, Fregene, in particolar modo al Villaggio dei pescatori, Maccarese e Passoscuro, dove larga parte di stabilimenti e chioschi balneari si sono già attrezzati per servizi di gastronomia e tavolini vista mare.

Sotto l’occhio di polizia locale e forze dell’ordine, una giornata festiva attenzionata per la viabilità, in forte aumento dalla metà mattina fino al primo pomeriggio e poi al rientro prima del tramonto, e per la sosta selvaggia oltre che per la ‘movida’.

Spiagge, lungomari e le banchine portuali sono stati gettonati anche per passeggiate, in particolare famiglie con bambini, e giochi. Non pochi si sono goduti la prima tintarella in costume. Non sono mancati sportivi in allenamento e bikers sulle piste ciclabili.

Sin dalle prime ore del mattino è scattata la ricerca sfrenata dei parcheggi sui Lungomare e chi non ha trovato posto ha ripiegato su strade interne. Una domenica anche all’insegna anche del rito dell’aperitivo e del pranzo al mare, come dicevamo, ma che ha toccato anche i locali delle strade dei centri storici di Ostia e di Fiumicino, con il suo Borgo Valadier.

Cartolina negativa, come ieri, i non pochi resti di rifiuti lasciati, sulla sabbia ed a ridosso dei muretti dei lungomare, in eredità da frequentatori delle spiagge libere. Molti residenti hanno tuttavia chiesto il potenziamento dei cestini di differenziata vicino gli arenili.