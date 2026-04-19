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Scritto da Fiumicino Online - domenica, 19 Aprile 2026

Litorale preso d’assalto: è già estate

Boom di presenze tra Ostia e sul litorale di Fiumicino, traffico intenso e primi tuffi, ma restano i nodi di rifiuti e sosta selvaggia

 

 

Una domenica più dal sapore estivo che primaverile: la temperatura sopra i 20 gradi ha, infatti, invogliato tanti romani, ma non solo, a tintarelle e primi tuffi in mare: una prova generale di stagione balneare ormai vicina sul litorale romano che vede, peraltro, con i dati diffusi ieri da Regione Lazio ed Arpa, “eccellenti” risultati legati alla balneazione del mare sia ad Ostia che Fiumicino, seppur tra sorpresa e interrogativi di non pochi utenti.

 

 

Migliaia le presenze ad Ostia e sul suo litorale ma anche sui 24 km di costa di Fiumicino, con notevole affluenza progressiva verso Isola Sacra, Focene, Fregene, in particolar modo al Villaggio dei pescatori, Maccarese e Passoscuro, dove larga parte di stabilimenti e chioschi balneari si sono già attrezzati per servizi di gastronomia e tavolini vista mare.

 

 

Sotto l’occhio di polizia locale e forze dell’ordine, una giornata festiva attenzionata per la viabilità, in forte aumento dalla metà mattina fino al primo pomeriggio e poi al rientro prima del tramonto, e per la sosta selvaggia oltre che per la ‘movida’.

 

 

Spiagge, lungomari e le banchine portuali sono stati gettonati anche per passeggiate, in particolare famiglie con bambini, e giochi. Non pochi si sono goduti la prima tintarella in costume. Non sono mancati sportivi in allenamento e bikers sulle piste ciclabili.

 

 

Sin dalle prime ore del mattino è scattata la ricerca sfrenata dei parcheggi sui Lungomare e chi non ha trovato posto ha ripiegato su strade interne. Una domenica anche all’insegna anche del rito dell’aperitivo e del pranzo al mare, come dicevamo, ma che ha toccato anche i locali delle strade dei centri storici di Ostia e di Fiumicino, con il suo Borgo Valadier.

 

 

Cartolina negativa, come ieri, i non pochi resti di rifiuti lasciati, sulla sabbia ed a ridosso dei muretti dei lungomare, in eredità da frequentatori delle spiagge libere. Molti residenti hanno tuttavia chiesto il potenziamento dei cestini di differenziata vicino gli arenili.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
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estate mare
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