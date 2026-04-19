Centro Anziani Catalani, 45 anni di socialità e tradizione

Soci, istituzioni e Banda della Pro Loco uniti per celebrare una storia fatta di partecipazione e valori

di Fernanda De Nitto

Grande festa per il centro anziani Giuseppe Catalani APS di Fiumicino che ha celebrato il 45° anno di attività. Il centro fondato nel 1981 ha raggiunto questo significativo traguardo, testimonianza di un impegno costante nel promuovere la socialità, la solidarietà e il benessere nella nostra comunità.

Tutti i soci hanno voluto condividere con gioia questo importante momento di festa e di ricordo per il quasi mezzo secolo trascorso tra incontri, collaborazioni e momenti indimenticabili di condivisione e divertimento. Un’occasione per onorare il passato e guardare al futuro con rinnovato entusiasmo.

Il momento celebrativo, da programma, si è aperto con l’esibizione della Banda della Pro Loco di Fiumicino, i saluti istituzionali e la consegna dei riconoscimenti ai presidenti storici del Centro Catalani, con a seguire un gradito momento conviviale con balli e animazione. Ai festeggiamenti, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, era presente la consigliera comunale Valentina Giua.

“Ringrazio i responsabili del Centro Anziani Giuseppe Catalani APS per il gradito invito ai festeggiamenti per l’importante traguardo raggiunto dalla struttura, divenuta ormai un’istituzione storica, esempio di aggregazione e socialità – ha dichiarato la consigliera Giua – Il Centro Catalani, fu inaugurato nel 1981, quando Fiumicino era una circoscrizione di Roma, dall’allora sindaco della Capitale Luigi Petroselli, con allora presidente del municipio Giancarlo Bozzetto. Tale luogo, dai suoi albori, ha costituito un fiore all’occhiello di una politica di aggregazione dove la famiglia è stata sempre al centro degli interessi della città”.

“I valori di allora sono gli stessi di oggi, con un impegno sempre crescente a favore dei cittadini per la socialità. Un plauso agli organizzatori della festa ed alla banda della Pro Loco sempre presente per eventi sociali e culturali del territorio” ha concluso la consigliera Giua.

Presenti al compleanno del centro anziani anche i consiglieri comunali Ezio Di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo che si sono complimentati con tutti i soci del centro per l’impegno profuso nel rendere tale luogo uno spazio attivo di cultura, divertimento, impegno sociale e formativo per tutti i cittadini.